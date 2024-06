Kobbie Mainoo, dono da bola e senhor do espaço

Em Blankenhain, a selecção de Inglaterra sente-se em casa. As condições logísticas roçam a perfeição, num resort que combina a vastidão do verde dos jardins com o azul do lago, e o tempo parece ter sido importado, com chuva insistente e céu cinzento. Se atendermos à meteorologia e à população, esta pequena vila da Turíngia rural tem pontos de contacto com a localidade de Cheadle, na área de Grande Manchester, zona onde nasceu e cresceu Kobbie Mainoo, uma promessa/certeza do futebol britânico que já caminha pelo próprio pé no Euro 2024.

