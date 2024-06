Jovic salvou a Sérvia dos zero pontos

Ex-avançado do Benfica marcou o golo que deu o empate no último minuto (1-1) no confronto com a Eslovénia.

A Eslovénia esteva a poucos segundos de deixar praticamente fechada a sua qualificação para os oitavos-de-final do Euro 2024 e a Sérvia tinha poucos segundos para evitar a condenação quase certa. Eis que se elevou Luka Jovic, avançado pouco goleador do AC Milan, e, no último minuto de jogo, transformou uma derrota quase fechada num empate que mantém todas as portas abertas. Ficou 1-1 o duelo dos ex-jugoslavos, um resultado mais penalizador para os eslovenos, que passaram a ter dois pontos no Grupo C, mas que terão a Inglaterra pela frente na jornada final. E moralizador para os sérvios, que garantiram o seu primeiro ponto do torneio e terão outra motivação para enfrentar a Dinamarca.

Antes de entrar em campo no Allianz Arena, a Sérvia tinha ameaçado retirar-se do Euro 2024 se a UEFA não sancionasse Albânia e Croácia por cânticos ofensivos aos seus cidadãos. Se irão concretizar a ameaça, veremos nos próximos dias, mas a verdade é que a eliminação frente aos eslovenos parecia segura. Depois de uma primeira parte repartida, a Eslovénia colocou-se na frente aos 69’, numa jogada de contra-ataque em que conseguiram avançar com mais de metade da equipa. A bola viajou do meio para a esquerda e depois foi para o lado direito, junto ao segundo poste, onde o lateral Zan Karnicik só teve de encostar para o 1-0.

Foi um momento de enorme festa para a Eslovénia, que está apenas no seu segundo Europeu e nunca tinha ganho um jogo do torneio. A equipa de Oblak e Sporar estava bem segura do que estava a fazer, enquanto os sérvios, com todo o talento desorganizado que sempre apresentam, pareciam desesperados.

Jovic nunca foi um avançado dos grandes momentos e o seu faro goleador também parecia ter desaparecido. Como se sabe, nunca marcou um golo pela equipa principal do Benfica no tempo que lá esteve, mas renasceu nos anos que passou na Bundesliga. Quando chegou ao Real Madrid, voltaram as épocas de seca e nem no AC Milan, onde esteve na última temporada, os golos reapareceram.

No último minuto da compensação, canto para a Sérvia e até o guarda-redes Rajkovic subiu à área polaca. Bola para a molhada, cabeça de Jovic e golo, perante o apático Oblak, que nem se mexeu. E a Sérvia, que parecia condenada a continuar a zeros neste seu segundo Euro em 24 anos, voltou à vida.