Diogo Jota garante estar bem fisicamente e pronto a ajudar

O avançado Diogo Jota afirmou nesta quinta-feira que se sente bem fisicamente e que podem contar com ele para ajudar Portugal no Euro 2024 de futebol, apesar de confessar que teve receio de falhar a prova devido a lesão.

"Trabalhei muito desde a última lesão para estar na minha melhor forma. A competição não se obtém a treinar, mas estou bem e capaz de jogar. Sinto-me bem fisicamente e isso é o mais importante", disse em conferência de imprensa em Marienfeld, quartel-general da selecção.

O jogador do Liverpool recordou que depois da última lesão sofrida ao serviço do clube inglês teve receio de falhar a competição, que está a decorrer na Alemanha, como já tinha acontecido no Mundial 2022.

"Na última lesão, quando foi para o exame, tinha esse receio. Já tinha falhado o Mundial por lesão, mas felizmente não aconteceu. Depois da lesão trabalhei muito para estar aqui e estar bem. Dei bons passos nos jogos de preparação e podem contar comigo para o tempo que for", frisou.

Diogo Jota foi lançado pelo seleccionador Roberto Martínez na segunda parte e chegou mesmo a introduzir a bola na baliza, numa altura em que o jogo estava empatado 1-1, mas o lance acabou por ser anulado, o que até motivou uma mensagem de Jürgen Klopp, técnico que orientou o dianteiro no Liverpool.

"O Klopp enviou mensagem depois do primeiro jogo, é um treinador que não lhe escapa nada. Foi uma palavra de apreço depois do meu golo ter sido anulado. Mas temos três pontos e agora é focar no próximo jogo", salientou.

Apesar de alguns problemas físicos durante a época, Diogo Jota alinhou em 32 jogos no Liverpool, com 15 golos apontados e quatro assistências, referindo que é um jogador que tem a capacidade para "estar no momento certo à hora certa".

Em relação a algumas picardias com os jogadores checos no momento do golo de Francisco Conceição, já em período de descontos e que garantiu o triunfo luso por 2-1, Jota explicou que faz parte do futebol.

"Tiveram ali momentos em que pareciam que estavam a perder tempo e pensei nós vamos marcar e ainda vais andar aqui a correr. As picardias acontecem todos os jogos", concluiu.

Portugal defronta no sábado, em Dortmund, a Turquia, em partida agendada para as 17h em Lisboa, num duelo entre os líderes do agrupamento, pois a selecção turca bateu a Geórgia na primeira ronda por 3-1.

No fecho da fase de grupos, Portugal vai defrontar a Geórgia, em jogo agendado para quarta-feira, em Gelsenkirchen.