Derby de ex-jugoslavos em Munique

O fim da Jugoslávia, em 1992, desmembrou uma selecção repleta de talento que havia conquistado o apuramento para o Europeu desse ano, na Suécia. A equipa acabou afastada da fase final, face à guerra civil que devastava o seu país, cedendo lugar à Dinamarca, que, surpreendentemente, venceu o torneio. Entre as estrelas da malograda federação de países balcânicos, contava-se o actual seleccionador da Sérvia, Dragan Stojkovic, que estivera em destaque no Mundial dois anos antes.

Em 1990, o actual técnico deixara os adeptos jugoslavos em festa, após marcar os dois golos do emocionante triunfo sobre a Espanha (2-1), nos oitavos-de-final, confirmado já nos descontos. A aventura acabaria com honra na fase seguinte, onde caiu nos penáltis frente à Argentina de Maradona.

Diante dos espanhóis, Stojkovic realizou uma das melhores exibições de uma carreira que passou pelo Marselha, de França, e pelo Verona, de Itália, tendo partilhado balneários com os portugueses Paulo Futre e Rui Barros.

Enquanto jogador, o actual treinador defrontou a Eslovénia também na fase de grupos do Euro 2000, ainda em nome de uma bem mais curta Jugoslávia (que perduraria até 2003), quando a federação era já composta apenas pela Sérvia e Montenegro. O encontro terminou com seis golos, três para cada lado.

Desfeita a Jugoslávia, os membros da antiga federação não se tornaram anões futebolísticos. Pelo contrário, o antigo país está bem representado neste Euro com as selecções da Croácia (vice-campeã mundial em 2018), Sérvia e Eslovénia. As duas últimas defrontam-se esta quinta-feira numa segunda partida da fase de grupos, fundamental para as ambições de ambas na prova.

Com oito jogadores que já alinharam no campeonato português (quatro de cada lado), destacam-se o trio de guarda-redes eslovenos - Jan Oblak (Beira-Mar; Olhanense; União de Leiria; Rio Ave e Benfica); Vid Belec (Olhanense) e Igor Vekic (Paços de Ferreira) – para além do atacante Andraz Sporar, que não teve uma passagem feliz pelo Sporting e pelo Sporting de Braga.

Do lado sérvio, o ex-benfiquista Andrija Zivkovic e o ex-sportinguista Nemanja Gudelj foram titulares na derrota com a Inglaterra (1-0), na primeira ronda, e poderão regressar à equipa principal.