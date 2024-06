Camila Rebelo, apesar de ter 21 anos, já marcou o seu lugar na história. A atleta venceu a final de 200 metros costas no Campeonato Europeu de natação, em Belgrado, no passado dia 18 de Junho, terça-feira. O PÚBLICO falou com a nadadora que, no caminho para os Jogos Olímpicos, divide o seu tempo entre os treinos, a família e o curso de medicina.

