Os vizelenses Must Be Blue dão rosto videográfico a E.G.O. e partem para novo álbum

Já lá vão dois anos desde que os Must Be Blue se estrearam com Papoila, single e videoclipe publicado no YouTube em 20 de Maio de 2022. Passado um ano, em Junho de 2023, um outro single, também com videoclipe, surgia a anunciar o primeiro álbum deste duo português fundado em Vizela: New Age, que viria a integrar o álbum Must Be Blue, lançado em 28 de Janeiro de 2024, e que, além do tema citado, incluía outros oito: Fiction factory, Addictive mood, Breathing, The ethereal song, Deep field, E.G.O., (Bad) weather e A dark place.

Pois é precisamente um destes oito temas, E.G.O., que agora se estreia como videoclipe, já a fazer a passagem para um novo álbum do duo composto por Pedro Caldas Costa (guitarra, teclas e voz) e Maria Damasceno (voz e teclas). Letra e música são do duo, enquanto o vídeo, com clips de Cottonbro & Tima Miroshnichenko, tem edição do próprio Pedro Caldas Costa.

Na apresentação ao vivo do seu primeiro álbum, em Fevereiro deste ano, no Café Casa da Música, no Porto, os Must Be Blue foram apresentados como uma dupla “que pratica uma sonoridade melancólica, atmosférica, por vezes sombria, numa estética que cruza dois subgéneros do rock alternativo (dream pop e shoegaze) com o electro pop”.