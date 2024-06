The Bikeriders, Onde Está o Pessoa? e outras estreias para esta semana

Com acção situada em Chicago (EUA), durante os anos 1960, este drama segue um clube de motoqueiros chamado Vandals. Durante o período de uma década, o espectador acompanha o percurso de alguns dos seus elementos, mostrando como um grupo de pessoas pacíficas, ligadas por um gosto comum, se vai lentamente transformando num perigoso gangue associado a todo o tipo de crimes.



Com Jodie Comer, Austin Butler, Michael Shannon, Mike Faist, Norman Reedus e Tom Hardy nos papéis principais, este drama tem realização e argumento de Jeff Nichols (Procurem Abrigo, Fuga) e inspira-se nas histórias dos Chicago Outlaws Motorcycle Club​, documentadas no livro The Bikeriders, do fotógrafo Danny Lyon.

A historiadora Leonor Areal pega em imagens da saída de um concerto do Teatro República (antecessor do actual São Luiz) rodadas em 1913 e propõe ao espectador um jogo de Onde Está o Wally? em busca de Fernando Pessoa, de quem se julgava não existirem imagens em movimento.



Não haverá mais de dois, três minutos de imagens desta “saída dos espectadores do concerto sinfónico”, mas é uma delícia acompanhar o modo como Areal as vai desmontando, identificando o dia em que tudo se passa e as personagens que vão aparecendo, com muitas surpresas pelo caminho, desde Amadeo de Souza Cardoso, António Ferro, António Silva, Augusto Ferreira Gomes, Eduardo Viana, Ernesto Vieira, Florbela Espanca, Jorge Barradas ou Stuart Carvalhais.

Seleccionado pelo Festival Il Cinema Ritrovato para ser exibido na pré-abertura da edição de 2024, este filme-ensaio recebeu uma menção honrosa no Festival Caminhos do Cinema Português e participou no Porto/Post/Doc. Jorge Mourinha

Apesar dos seus 12 anos, Dalva veste-se, maquilha-se e apresenta-se como se fosse já uma mulher. Um dia, a segurança social chega à casa onde vive com o pai e leva-a para um centro de acolhimento. A separação é difícil e a adaptação muito atribulada. Mas será ali que ela vai conhecer Jayden, um professor dedicado, e Samia, uma jovem de quem se torna amiga e que a ajudará a integrar-se na nova escola e a ser novamente criança.

Vencedor do Prémio do Público no Festival de Roterdão e do Prémio FIPRESCI da Semana da Crítica do Festival de Cannes, um drama sobre abusos sexuais na infância, realizado pela estreante Emmanuelle Nicot e protagonizado por Zelda Samso, Fanta Guirassy, Alexis Manenti, Sandrine Blancke e Marie Denarnaud.

Encomendado pela Fundação Calouste Gulbenkian e com produção da Galope Films, A Soma das Partes tem autoria de Edgar Ferreira (Coro - 60 anos do Coro Gulbenkian, A Música É Bela, Os Aeroportos São Tristes) e traça o percurso da Orquestra Gulbenkian.



Apoiando-se em imagens de arquivo e entrevistas a intérpretes, maestros, musicólogos ou solistas internacionais, o realizador faz um percurso das seis décadas que se passaram desde que, em Outubro de 1962, se estreou ao vivo no Teatro Nacional D. Maria II, ainda com a designação de Orquestra de Câmara Gulbenkian.

O filme conta com a participação de Alejandro Oliva, Alfredo Flores, Andrew Swinnerton, António Gonçalves, Arlindo Santos, Evgeny Kissin, Hannu Lintu, Inês Thomas Almeida, Joana Carneiro, Lawrence Foster, Leonor Braga Santos, Levi Condinho, Lorenzo Viotti, Luís Tinoco, Manuel Teixeira, Maria João Pires, Maria José Falcão, Muhai Tang, Risto Nieminen, Rui Vieira Nery, Teresa Nunes da Ponte, Varoujan Bartikian e Vera Dias.

Em 1973, James Linton trabalhava numa importante galeria de arte nova-iorquina quando lhe foi pedido que se tornasse assistente de Salvador Dalí. A sua função seria ajudá-lo a organizar uma grande exposição em seu nome em Nova Iorque e, acima de tudo, que se certificasse que ele pintava.

Empenhado em agradar ao grande mestre da pintura, James viu-se arrastado para as excentricidades da vida dele e de Gala, a mulher. E à medida que foi merecendo a sua confiança, foi também vivendo de perto alguns problemas que enfrentavam, entre eles a falta de dinheiro e uma grave crise conjugal.

Estreado no Festival de Cinema de Toronto (Canadá), em Setembro de 2022, um drama biográfico que abrange uma determinada fase da vida de Salvador Dalí (1904-1989). A realização é da responsabilidade da canadiana Mary Harron (Ela Baleou Andy Warhol, American Psycho, O Culto de Manson); os actores Ben Kingsley, Barbara Sukowa, Christopher Briney, Rupert Graves, Alexander Beyer, Andreja Pejić, Suki Waterhouse e Ezra Miller assumem as personagens.

Numa celebração do orgulho LGBTQIA+, Ovnis, Monstros e Utopias junta, na mesma sessão, três curtas que exploram vários géneros cinematográficos e têm a vivência queer como pano de fundo.

São elas: Entre a Luz e o Nada, de Joana de Sousa; Sob Influência, de Ricardo Branco; e Uma Rapariga Imaterial, de André Godinho.

Assoberbados com a vida citadina, Simon e Adelaide deixam Paris e mudam-se com os dois filhos pequenos para uma pequena aldeia na província, onde compram uma grande casa com uma floresta a perder de vista.

Felizes com a escolha, tudo lhes parece perfeito até se darem conta de que foram parar a um lugar onde vivem pessoas muito afáveis mas com um grande senão: a sua fixação pela caça.



Apercebendo-se de que têm de lidar com vizinhos que consideram perfeitamente normal pegarem em espingardas e darem início à actividade na propriedade que eles acabaram de comprar, o casal fica ainda mais incomodado quando lhes dizem que a época se estende (apenas) entre os meses de Setembro e Fevereiro.

Decididos a recuperar a paz e mudar mentalidades, Simon e Adelaide criam um plano para boicotar os interesses dos caçadores e, quem sabe, fazê-los desistir do que consideram ser uma perfeita selvajaria.

Uma comédia realizada por Frédéric Forestier e Antonin Fourlon, que conta com os actores Didier Bourdon, Camille Lou​, Hakim Jemili, Thierry Lhermitte e Jean-François Cayrey nos papéis principais.

Um adolescente jura vingança quando assiste ao assassinato de toda a família a mando de Hilda Van Der Koy, soberana de uma dinastia de tiranos que subjugam a população com mão de ferro. Surdo e mudo devido ao trauma, naquele dia ele descobre, dentro da sua cabeça, a voz interior de que precisava, num jogo de vídeo da sua infância. Fugindo do perigo, encontra refúgio na selva, até ser detectado por um homem misterioso que se torna seu mentor e lhe ensina várias artes marciais, transformando-o numa autêntica máquina de matar.

Os anos passam. Quando finalmente chega o momento em que ele se sente preparado para executar a vingança, junta-se a um grupo de resistentes para enfrentar Hilda durante o abate anual de dissidentes, um evento onde a morte de vários manifestantes anti-sistema é transmitida em directo pela televisão nacional.

Um filme de acção ambientado num futuro distópico, realizado e escrito por Moritz Mohr, na sua estreia em longa-metragem. O elenco conta com a voz de H. Jon Benjamin e as actuações de Bill Skarsgård, Jessica Rothe, Michelle Dockery, entre outros.

Conhecemos o trajecto de Dinho, Sérgio, Samuel, Júlio e Bento, os cinco artistas que criaram os Mamonas Assassinas, um projecto de rock humorístico que, contra todas as expectativas, se transformou num enorme êxito junto de milhões de jovens brasileiros durante a década de 1990.

Infelizmente, a sua carreira foi interrompida no dia 2 de Março de 1996, quando a banda teve um acidente aéreo no regresso a São Paulo depois de um concerto em Brasília e todos os membros do grupo, para além da tripulação da aeronave e de dois assistentes do grupo, morreram nesse desastre. No dia seguinte, estava programado que a banda voasse até Lisboa para o seu primeiro concerto em Portugal, onde o seu sucesso se estendia.

Realizado por Edson Spinell, o filme inicia-se nos meses anteriores à formação do grupo, quando ainda integravam a banda Utopia, e termina no trágico acidente. Ruy Brissac, Beto Hinoto, Robson Lima, Adriano Tunes e Rener Freitas dão vida aos músicos.

