Matosinhos em Jazz regressa em Julho com Moses Boyd, Jasmine Myra ou Nick Marchione

O baterista Moses Boyd, a saxofonista Jasmine Myra e o trompetista Nick Marchione com a Orquestra Jazz de Matosinhos são alguns dos destaques do alinhamento deste ano do festival Matosinhos em Jazz, uma iniciativa da autarquia que regressa em Julho àquela cidade, com entrada gratuita.

A programação completa foi divulgada esta quinta-feira pela organização, em comunicado, e arranca no dia 1 de Julho com a inauguração de uma exposição que desafia artistas visuais e músicos a reinterpretarem capas icónicas de álbuns de jazz. Entre os autores e as autoras das obras, que ficam expostas até ao final de Julho no Parque Basílio Teles, são Dino D'Santiago, Cláudia Guerreiro, Mariana A Miserável, Raquel Belli e Francisco Fonseca.

Os concertos começam a 6 de Julho, no Parque Basílio Teles, com o baterista português Mário Costa, que neste concerto apresentará o disco Chromosome, com o qual venceu este ano o Prémio PLAY de Melhor Álbum Jazz. No dia seguinte, actua o francês Nout Trio, que reúne a flautista Delphine Joussein, a harpista Rafaëlle Rinaudo e a baterista Blanche Lafuente.

Nos dias 13 e 14, respectivamente, o festival recebe duas figuras importantes da vibrante cena jazz britânica: o multipremiado produtor, compositor, editor e baterista britânico Moses Boyd, cujo álbum Dark Matter (2020) foi nomeado para um Mercury Prize; e a saxofonista e compositora Jasmine Myra, que trará consigo o álbum editado este ano, Rising.

A cantora e compositora britânico-nigeriana Ego Ella May apresenta a 20 de Julho "a sua viagem musical inspirada no r&b, neo-soul e jazz contemporâneo". No dia seguinte, é a vez do vibrafone e dos sintetizadores do músico português Eduardo Cardinho ocuparem o palco. Este ano, o músico lançou o disco Not Far From Paradise, que conta com as participações de João Barradas, João Mortágua, Iuri Oliveira, José Diogo Martins, Diogo Alexandre e Frederico Heliodoro, também presentes neste concerto.

Nos dois últimos dias de festival, 25 e 26 de Julho, os concertos mudam-se para a Praça Guilhermina Suggia. A 25 entra em cena a Orquestra Jazz de Matosinhos com o trompetista norte-americano Nick Marchione, numa homenagem a um outro trompetista dos EUA, Thad Jones. No encerramento do Matosinhos em Jazz, a Orquestra Sinfónica Do Porto Casa Da Música alia-se à nigeriana DJ Switch, num espectáculo com direcção musical do maestro e músico de electrónica Taavi Oramo, que vai comandar "um exercício de uma sinfonietta pensada como um código informático e contaminada pelo hip-hop, grime e electro".