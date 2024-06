Valores de pólen na atmosfera elevados na próxima semana

A concentração de pólen na atmosfera regista valores de risco elevado em todo o país, com excepção do Algarve e Açores, a partir de sexta-feira, 21 de Junho, indicou esta quinta-feira a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC).

A SPAIC dá conta que a polinização de plantas como a gramínea e as urticáceas irá atingir valores de "risco elevado" entre sexta-feira e 27 de Junho no continente.

Segundo a SPAIC, a partir de sexta-feira a concentração de pólen atmosférico deverá registar valores que poderão atingir até um risco elevado em todo o país, com excepção do Algarve e do arquipélago dos Açores, onde a concentração polínica se deverá manter moderada.

No arquipélago da Madeira, a concentração polínica mantém-se baixa. A SPAIC destaca a polinização proveniente das ervas gramíneas e urticáceas (incluindo a parietária), atingindo valores de risco elevado para os doentes alérgicos a estes pólenes, em algumas regiões do país, observando-se também a polinização proveniente de árvores como a oliveira, castanheiro, sobreiro e carvalhos e também das ervas tanchagem, urtiga, azeda, quenopódios e bredos.

Em Vila Real (região de Trás-os-Montes e Alto Douro), a concentração de pólen no ar irá registar valores de risco moderado a elevado, destacando-se os grãos pólen das oliveiras, castanheiros, sobreiros e carvalhos e das ervas gramíneas, tanchagem, quenopódio, bredo, azeda, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).

No Porto (região de Entre Douro e Minho), a concentração de pólen na atmosfera irá registar valores de risco moderado a elevado, das mesmas árvores.

Em Coimbra (região da Beira Litoral), a concentração de pólen na atmosfera irá registar valores de risco moderado a elevado nas mesmas espécies, enquanto em Castelo Branco (região da Beira Interior), a concentração de pólen na atmosfera irá registar valores de risco moderado a elevado.

Na grande Lisboa (que inclui região de Lisboa e Setúbal), a concentração de pólen na atmosfera irá registar valores de risco moderado a elevado, com destaque dos grãos de pólen das oliveiras, sobreiros e carvalhos e das ervas gramíneas, azeda, tanchagem, quenopódio, bredo, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).

Na região do Alentejo, a concentração de pólen na atmosfera irá igualmente atingir valores de risco moderado a elevado, com destaque dos grãos provenientes das oliveiras, castanheiros, eucaliptos e sobreiros e das ervas gramíneas, azeda, tanchagem, quenopódio, bredo, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).

No Algarve, a concentração de pólen irá registar valores de risco moderado para as mesmas espécies.

De acordo com as previsões, na Região Autónoma da Madeira a concentração de pólen na atmosfera será baixa, com grãos de pólen dos ciprestes e eucaliptos e também das ervas gramíneas, urtiga e urticáceas (incluindo a parietária).

Nos Açores, a concentração de pólen na atmosfera será baixa a moderada, com pólenes das árvores cipreste (e/ou criptoméria), pinheiro, eucalipto e castanheiro e também das ervas gramíneas, tanchagem, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).