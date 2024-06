“A reviravolta.” Oiça aqui o terceiro episódio do podcast O Denunciante

Médico acusou o Centro Hospitalar Barreiro Montijo de violação de protecção de dados; a CNPD deu-lhe razão. Mas, no fim, acabou o denunciante no banco dos réus.

Nos primeiros episódios de O Denunciante, conhecemos a história do médico Jorge Espírito Santo – autor da denúncia que levou a que o Centro Hospitalar Barreiro Montijo fosse condenado, pela Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD), a pagar uma coima de 400 mil euros.

Conhecemos também as conclusões das duas inspecções feitas ao hospital e concluímos que o caso terminou sem responsáveis. A Inspecção-Geral das Actividades em Saúde discordou da Comissão Nacional de Protecção de Dados na interpretação do caso. E o conselho de administração acabou promovido.

Mas há uma questão a que ainda não conseguimos responder: o problema identificado pela CNPD no sistema do hospital do Barreiro era exclusivo deste hospital? Ou seria algo mais estrutural, um problema de todo o Serviço Nacional de Saúde?

No terceiro episódio da série O Denunciante, encontramos finalmente respostas para estas perguntas. E percebemos também como é que, depois da denúncia que fez, foi Jorge Espírito Santo que acabou no banco dos réus.

