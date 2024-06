O exame de História A “não era difícil”, mas “mais meia horinha não era mal pensado”

O exame de História A é dos menos concorridos, com apenas 9659 inscritos. Era trabalhoso, mas na Escola Secundária da Ramada, alguns alunos acharam que era simples, mesmo para quem não estudou muito.

O exame de história A começou às 9h30 em ponto nas escolas de todo o país. Às 11h30, o primeiro toque — quem já tivesse terminado o exame podia sair, mas na Escola Secundária da Ramada, em Odivelas, apenas quatro alunos escolheram não usar a meia hora de tolerância que restava. “Até me assustei quando me levantei e vi que era a única [que ia sair] na minha sala”, conta uma dessas quatro jovens.

Depois do segundo toque, ao meio-dia, já não há nada a fazer: o exame estava mesmo terminado e era hora de sair. Escrevem-se as últimas palavras e é aí que o nervosismo começa a apertar para conhecer os critérios de avaliação. Nesta escola em Odivelas, os poucos alunos que o fizeram — o exame de história é dos menos concorridos, com apenas 9659 inscritos — foram saindo e ficaram à porta a comparar respostas e a adivinhar notas.

Mesmo quem pouco estudou ficou surpreendido com o exame que todos acharam acessível, apesar de trabalhoso. A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas, só Eduânia Albertina, chegada há pouco tempo de Angola, confessou que teve de aprender alguns conteúdos sozinha. Ainda assim, o exame correu-lhe bem, saiu sorridente e pronta para se candidatar a Ciência Política e Relações Internacionais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Foto Eduânia Albertina não achou o exame muito difícil

Eduânia Albertina, 18 anos

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Eu não achei o exame difícil, mas claro que tive umas dificuldades visto que eu não fiz o 10.º ano aqui em Portugal. Eu aproveitei o tempo em que estive de férias para estudar e não achei difícil. Acredito que correu como eu esperava. Tive algumas dificuldades por causa do nervosismo, mas depois superei.

A matéria que saiu no exame foi toda leccionada nas aulas?

Para mim não porque vim de Angola há menos de dois anos.

Foste afectada pela falta de professores este ano – ou seja, houve disciplinas em que não tiveste professor algum tempo? Se sim, achas que isso afectou o teu desempenho?

Não, tive todos os professores tanto este ano como no ano passado.

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Relações Internacionais, como primeira opção na Universidade Nova de Lisboa e como segunda na Católica. A opção B é o Turismo.

Foto Teresa Santos e Joana Costa querem seguir Direito no ensino superior

Teresa Santos, 18 anos, e Joana Costa, 17 anos

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Teresa Santos: Eu acho que correu melhor do que eu esperava. Tinha as expectativas mesmo baixas para este exame, mas foi fácil.

Joana Costa: Eu achei também que foi mais fácil do que eu estava à espera. Apesar de algumas questões serem bem trabalhosas, mas isso é normal nesta disciplina. Acho que o único ponto negativo é que eu precisava de mais tempo. Mas tirando isso, acho que correu bem. Mais meia horinha não era nada mal pensado.

A matéria que saiu no exame foi toda leccionada nas aulas?

Teresa Santos: Sim, demos a matéria toda.

Foste afectado pela falta de professores este ano – ou seja, houve disciplinas em que não tiveste professor algum tempo? Se sim, achas que isso afectou o teu desempenho?

Teresa Santos: Eu tive falta de um professor a Português, durante alguns meses.

Joana Costa: Eu acho que foi Sociologia, já nem me lembro...mas não trouxe problemas.

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Joana Costa: Direito, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL).

Teresa Santos: Direito, também na FDUL. Eu ainda ia ver se conseguia entrar na Universidade Nova de Lisboa. A outra opção é Psicologia, mas eu quero mesmo entrar em Direito.

Foto Ibrahim Injai estava à espera que o exame fosse mais difícil

Ibrahim Injai, 18 anos

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Ibrahim Injai: Por acaso, foi melhor do que eu esperava. No início, estava à espera de chegar ali e não conseguir responder a uma única pergunta. Mas no final consegui responder a algumas e não correu assim tão mal. O exame era fácil, eu é que não sou muito perspicaz, digamos assim. ​

A matéria que saiu no exame foi toda leccionada nas aulas?

Por acaso eu não estudei muito para o exame. Eu não sabia a totalidade da matéria, mas o que saiu eu entendia mais ou menos, já tinha ouvido nas aulas.

Foste afectado pela falta de professores este ano – ou seja, houve disciplinas em que não tiveste professor algum tempo? Se sim, achas que isso afectou o teu desempenho?

No 10.º ano ficámos dois meses sem professor de Português, mas não me afectou muito.

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Vou concorrer para Direito, ainda não sei para que universidade, mas garanto que vai ser uma privada porque não consigo entrar numa pública.​