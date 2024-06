O PSD está em “fim de ciclo” na Madeira?

Neste P24 ouvimos Teresa Ruel, professora de Ciência Política do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP).

O programa do governo regional da Madeira começou ontem a ser discutido e o mais provável é que o mesmo venha a ser rejeitado com os votos do PS, JPP e Chega.

Miguel Albuquerque, presidente do governo regional, diz estar preparado para novas eleições antecipadas e recusa-se a ser substituído, que é o que pede o seu antecessor, o histórico Alberto João Jardim.

Este bloqueio institucional é um sinal claro de que os partidos não conseguem encontrar consensos e que o próprio sistema político se esgotou na Madeira, que nunca teve uma instabilidade tão grande, porque sempre se habituou a maiorias políticas.

Teresa Ruel, professora de Ciência Política do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP), especialista nas autonomias regionais e, já agora, madeirense, entende que a insistência de Miguel Albuquerque pode ser um “fim de ciclo anunciado para estes governos de maioria do PSD” e que, neste cenário, o crescimento do partido Juntos Pelo Povo pode desempenhar um papel de maior importância na difícil aritmética madeirense.

