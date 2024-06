Esperar para ver

Na carta que escreveu a todos os professores do país, depois de negociar a reposição do tempo de serviço congelado, Fernando Alexandre afirmou que o caminho do reconhecimento e valorização da classe é longo, fez votos do regresso às escolas de um ambiente mais pacífico, com um reforçado otimismo para o futuro, e pediu o apoio dos docentes. Surge agora com um plano de emergência, com o qual pretende reduzir o número de alunos sem aulas a pelo menos uma disciplina em 90%, até dezembro. Cheio de medidas de curto prazo, algumas de eficácia duvidosa, outras pouco ambiciosas, é um paliativo bem-intencionado, mas que não resolve estruturalmente o problema da falta de professores.

