AL, tuk-tuks, trotinetes, bikes e outras coisas que tais

A propagação do alojamento local (AL) pela cidade de Lisboa, em particular pelos seus bairros históricos, provocou o afastamento (expulsão) dos moradores que davam a vida e o ambiente característico destas zonas da cidade. A disponibilização de trotinetes e bicicletas a habitantes e turistas da cidade reduziu as condições de segurança na circulação de peões e aumentou as dificuldades de mobilidade. A propagação de tuk-tuks criou o caos em locais históricos muito frequentados pelos lisboetas e visitados por turistas, provocando o aumento de ruído, a ocupação de espaços público para peões, congestionamento e dificuldades na circulação automóvel, e de pessoas – não esquecendo a sua decoração e estética, numa grande maioria de um mau gosto, em total desrespeito pelas tradições, harmonia e imagem da cidade. É muito mau.

Não se entende porque, à semelhança de outras áreas de actividades, em todas estas vertentes não existam regras mínimas para que não se descaracterize a cidade. Atrair turismo não vale tudo.

Rafael Serrenho, Alandroal

O que querem os jovens

“O que querem os jovens?”, pergunta a jornalista Sónia Sapage no editorial do PÚBLICO de 17 de Junho. A juventude é um estado, neste caso a jornalista situa-o entre os 18 e os 34 anos. Tenho sempre alguma relutância em agrupar os cidadãos por idades sem referir o seu estatuto social.

Um jovem urbano filho de pais com profissões liberais não tem as mesmas dificuldades de um jovem suburbano filho de mãe que trabalha como caixa num supermercado e com um pai que é condutor da Carris. Muitos dos primeiros estudam em faculdades no estrangeiro e os segundos não. A análise do que querem os jovens sem introduzir o factor social ou de classe, termo já pouco usado, é mistificar a realidade.

António Monteiro Pais, Vimieiro

O IP3 e o Centro Oncológico do Hospital de Viseu

Tenho casa em Coimbra. Reformado, passo mais tempo em Santa Comba Dão. Isto para dizer que sou condutor frequente no IP3 Coimbra-Viseu. Há meses que sou seguido no Hospital de Viseu por causa de um cancro. Numa das idas estacionei em frente a uma placa com logótipos da República portuguesa, SNS e CHTV que diz: “Aqui vai ser instalado o Centro Oncológico do Centro Hospitalar Tondela-Viseu EPE, 6 de Maio de 2017.” Inacreditável e com a agravante de hoje ser uma ULS. Realço a excelência na qualidade e segurança do acolhimento, estadia e prestação de cuidados pelos serviços de cirurgia e de oncologia.

O Ministério da Saúde fala em verbas de milhares de milhões, os conselhos de administração propõem investimentos em infra-estruturas, equipamentos e sobretudo em recursos humanos. Mas o Ministério das Finanças/Tribunal de Contas cativa, indefere ou só defere passado o tempo útil para evitar uma crise.

Perante uma crise (pediatria em Viseu, ou outras noutros hospitais) monitoriza-se, divulga-se, acusa-se, mas resolver os problemas nada. É como ter um pequeno furo numa roda, vou vendo a pressão (monitorizo), mas nada de meter ar ou mudar de pneu até bater com a jante no chão ou ter um desastre. Assim se passa na Saúde. Monitoriza-se, mas não se resolve nada.

Sempre que me desloco ao hospital tenho de enfrentar o risco de circular no IP3. Tenho consciência de que a nova auto-estrada/IP3 Viseu-Coimbra e o Centro Oncológico de Viseu não serão para mim. Desejo que próximas gerações deles possam gozar. Apesar de já hoje a eles termos direito.

António Luís Isidoro, Santa Comba Dão

Conferência para a paz

Na conferência unilateral para a paz na Ucrânia, levada a efeito em solo suíço, o Netanyahu das estepes russas não esteve presente, nem se fez representar. Talvez se sinta com o dom da ubiquidade, tal qual outros mostrengos da sua espécie.

As delegações presentes representaram 101 países, mas nem todos deram o seu acordo ao documento em discussão, apesar de maioritariamente estarem a favor de se estabelecer a paz o mais rápido possível e que as forças invasoras russas deixem o território ucraniano ocupado, regressando às fronteiras anteriormente delineadas. Por tudo isto, vemos quão são hipócritas aqueles que dizem defender a paz, mas sempre ao lado do criminoso agressor.

José Amaral, Vila Nova de Gaia​