800 voos rasantes

O chefe da aldeia de Astérix tinha medo de que o céu lhe caísse em cima da cabeça. Mas sempre ia afirmando "hoje não é a véspera desse dia". Em Lisboa vivemos assim há alguns anos. Que o céu caia literalmente, como também temiam os celtas – ou que ocorra um acidente grave –, é pouco provável. Nem quero mesmo fazer a discussão deste tema em torno da possibilidade de termos um acidente aéreo no meio de Lisboa. Prefiro a imagem do Airbus 330 da TAP que chega de Luanda nas madrugadas lisboetas, que em plena Primavera/Verão, quando o calor começa a apertar, é ouvido pelos habitantes de Lisboa bem cedo, quantas vezes quando ainda é noite. A hora de chegada, muitas vezes antecipada, aterra no sono dos lisboetas, dos Olivais, ao Lumiar, da Avenida do Brasil à Cidade Universitária.

A vida destes lisboetas foi há anos – décadas – sequestrada pela discussão da localização do novo Aeroporto de Lisboa (NAL); e, quando tudo parecia preparado para avançar, ainda no início do século, ainda durante o Governo do primeiro-ministro Guterres, a direita (e não só) içou a bandeira política contra a construção do NAL. Durão Barroso chegou a dizer que enquanto houvesse uma criança em fila de espera no SNS o aeroporto não era prioritário; Carmona Rodrigues, que foi ministro dos Transportes, corroborou a mesma posição.

Sempre com os mesmos argumentos: a Portela aguentaria mais procura (e que aguentem os lisboetas), e ainda que a demanda estimada nunca se verificaria (e aí erraram e por muito, a procura superou sempre todas as expectativas). Foi um adiar contínuo que foi bem percebido por António Costa: só rebocando o PSD para uma solução consensual teríamos condições de avançar. E lá foi possível – depois de Durão, Santana, Menezes, Marques Mendes, Ferreira Leite, Passos, Rio e finalmente Montenegro – ter uma decisão. Finalmente, uma CTI, escolhida de forma independente, concluiu e disse: Alcochete e em seis anos.

Parece, ainda assim, ter passado de "fininho": o Governo – amarrado ao compromisso – assume Alcochete, mas muda o prazo de início da operação. Passa a dez anos; e quer que o aeroporto da Portela aguente até 45 movimentos por hora. Mais movimentos? Mais tempo? Um voo a cada 80 segundos? Ou seja, mais de 800 movimentos por dia. E os lisboetas? E qualidade do ar e o ruído? E as infraestruturas que não aguentam e entram pelos Olivais adentro, onde se estacionam carros e se torna o trânsito infernal?

É preciso uma posição clara da Câmara Municipal de Lisboa. Queremos uma solução que impeça a deterioração da qualidade de vida em Lisboa, que não eternize o aeroporto – serão dez anos? – e que não nos afaste de uma discussão clara sobre o futuro daqueles terrenos. O uso adequado daqueles terrenos o quanto antes é a melhor, e única, compensação que os lisboetas podem ter.

Até agora do executivo camarário só temos posições dúbias e pouco afirmativas. Só os vereadores do PS – Inês Drummond e Pedro Anastácio – e o vereador do PCP, João Ferreira, têm levantado a sua voz de forma mais veemente. Lisboa não quer mais voos. Quer mais qualidade de vida e um aeroporto em Alcochete o mais rapidamente possível. O resto é arrastar os pés e manter um acordo tácito com a concessionária que, legitimamente, no seu interesse, quer manter a Portela durante mais tempo. Mas esse não é o interesse dos lisboetas. E é esse que até agora a câmara municipal não defendeu.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico