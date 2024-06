A “mãe de todas as reformas” de Meloni passou o seu primeiro teste. A reforma do financiamento regional vai a caminho de ser lei. Oposição promete lutar para o impedir.

Em Bruxelas, Giorgia Meloni não chegou a Roma a tempo de celebrar a primeira vitória da sua “mãe de todas as reformas”, uma profunda revisão constitucional que prevê a eleição directa do chefe de Governo, que acaba de passar no Senado. Regressou logo depois, a tempo de se congratular com a aprovação, final, de uma lei defendida pelas regiões ricas do Norte e que dá às autoridades regionais mais poderes para cobrar e gastar impostos – e gerir serviços públicos.