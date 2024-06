Supremo Tribunal do Brasil acusa três arguidos da morte de Marielle Franco

O Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiu esta terça-feira, 18 de Junho, por unanimidade acusar três arguidos do assassinato da antiga vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e do seu motorista, Anderson Gomes.

Todos os juízes votaram a favor de iniciar o julgamento do deputado Chiquinho Brazão, do seu irmão Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e ex-deputado estadual, e do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa.

Os irmãos Brazão foram detidos pela Polícia Federal no final de Março passado, acusados de serem os autores morais e intelectuais do duplo homicídio — pondo fim a uma espera de seis anos por respostas à pergunta: quem mandou matar Marielle?

Rivaldo Barbosa, que se tornou chefe da Polícia Civil na véspera do crime, cometido a 14 de Março de 2018, foi detido por, alegadamente, ter ajudado a planear o assassinato de Marielle Franco e ter sabotado as investigações.

Ainda esta terça-feira, os cinco juízes do Supremo Tribunal Federal também aprovaram o início do julgamento de outras duas pessoas, que terão ligações ao crime: os polícias militares Robson Calixto e Ronald Pereira