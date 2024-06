Noam Chomsky recebe alta e continua tratamento em casa

O filósofo e linguista americano Noam Chomsky, de 95 anos, recebeu alta ontem e seguirá tratamento em casa, segundo boletim médico do hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, onde estava internado. Ao longo de terça-feira, em várias páginas da Internet circulou a informação de que o especialista tinha morrido, informação que não se veio a confirmar.

Chomsky sofreu um AVC em Julho de 2023, resultando em significativas dificuldades na fala e no entorpecimento do lado direito do corpo. Antes disso, Chomsky ainda conduzia o próprio carro, estudava e dava aulas sobre linguagem, ciência e política.

Professor emérito de linguística do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, foi atendido por médicos locais.

Ele é casado com a brasileira Valeria Chomsky, também linguista. Ela conversou com vários médicos, alguns deles brasileiros. Viu que o marido melhorava —reconhecia pessoas, recuperava a consciência e se comunicava com dificuldade decrescente.

Ela concluiu que, para acelerar sua melhora, era melhor modificar o tratamento. Decidiu trazê-lo para São Paulo, onde o casal tem uma residência desde 2015 —vivem entre lá e cá. Era o que médicos também aconselhavam, por acharem que ele receberia cuidados específicos. Ele foi internado numa unidade de terapia intensiva e era visitado diariamente por neurologista, fonoaudiólogo e pneumologista.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S.Paulo

O PÚBLICO respeitou a composição do texto original, com excepção de algumas palavras ou expressões não usadas em português de Portugal.