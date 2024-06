Actor Theo James nomeado embaixador mundial da Boa Vontade do ACNUR

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) nomeou, nesta segunda-feira, o actor britânico Theo James como embaixador mundial da Boa Vontade.

James, que actuou nas séries de televisão The Gentlemen - Senhores do Crime e The White Lotus, tem apoiado o ACNUR desde 2016 e viajou para a Grécia, França e Jordânia para se encontrar com requerentes de asilo e refugiados, disse a agência.

James disse que a experiência da sua própria família lhe “deu uma compreensão dos sacrifícios e das lutas que os refugiados enfrentam”.

“Durante a Segunda Guerra, o meu avô foi forçado a fugir num pequeno barco da Grécia para a Síria, e a sua coragem e resiliência inspiraram-me a ajudar a fazer a diferença na vida das pessoas deslocadas”, afirmou em comunicado.

“O meu avô foi acolhido e recebeu abrigo do povo sírio, o que lhe permitiu reconstruir a sua vida como médico e dar algo em troca. É por isso que é importante para mim ser solidário com os refugiados que fugiram de conflitos e ajudar a partilhar as suas histórias. Eles precisam do nosso apoio agora mais do que nunca.”

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados afirmou na semana passada que o número de pessoas deslocadas à força atingiu um recorde de 117,3 milhões no final do ano passado e que este número pode aumentar sem que haja mudanças políticas a nível mundial.

“Ninguém escolhe tornar-se refugiado. Mas todos nós podemos escolher como responder às pessoas que necessitam de refúgio e cujas vidas dependem disso”, resumiu James.

Além dos papéis na televisão, Theo James, de 39 anos, também se notabilizou pelo seu papel como Tobias “​Four”​ Eaton, nos filmes Divergente (2014), Insurgente (2015) e Convergente (2016), ou como David em Underworld: O Despertar (2012) e Underworld: Guerras de Sangue (2016).