O futebol é para todos (e o “caneco” também)

Este é um verão cheio de futebol, com a bola a rolar no UEFA Euro 2024 e na CONMEBOL Copa América 2024. A Kaizen Gaming é patrocinadora oficial de ambas - e põe os troféus (quase) na mão dos adeptos.

A Kaizen Gaming é uma das principais empresas de GameTech - ou seja, soluções e serviços concebidos para serem aplicados a videojogos - a nível mundial. A empresa opera actualmente em 16 mercados, com planos de expansão anunciados para chegar aos 26 até 2026, e a marca internacional mais conhecida da Kaizen Gaming é a Betano. A Betano é já conhecida dos portugueses como parceira de alguns dos clubes de futebol mais destacados a nível europeu, onde se incluem Futebol Clube do Porto, Sporting Clube de Portugal e Sport Lisboa e Benfica.

Agora, também através da Betano, a Kaizen Gaming apresenta-se como uma das principais patrocinadoras das duas competições futebolísticas mais aguardadas do verão: o UEFA EURO 2024™ e a CONMEBOL Copa América 2024™. Com final marcada para o dia 14 de Julho, o EURO 2024 concentra algumas das selecções mais fortes do mundo e há quem já faça apostas em algumas das questões que continuam no ar. É este o último Euro de Ronaldo? Será Mbappé capaz de levar a França à vitória pela primeira vez desde 2000? A Inglaterra vai vingar a última final?

Já a Copa América acaba um dia mais tarde, a 15 de Julho, e não tem menos motivos de interesse. A Argentina vai conseguir ser campeã duas vezes consecutivas? O Brasil vai ser capaz de ganhar a décima Copa América? A nova geração dos Estados Unidos da América vai ser capaz de ter a primeira grande vitória internacional, num ano em que até são o país organizador? Motivos de interesse não faltam, tanto na televisão… como nas ruas.

Foto Cerca de 2.000 pessoas marcaram presença na apresentação do Troféu do Euro 2024 pela Betano no Centro Comercial Colombo, em Lisboa.

Com os troféus quase na mão

Como parceira oficial de ambas as competições a Kaizen Gaming teve acesso quase exclusivo aos troféus… e levou-os para as ruas. Ao longo de vários meses assistimos a uma autêntica tour mundial, onde os adeptos - ainda antes de ver a bola rolar - puderam estar frente a frente com os troféus e com alguns dos intervenientes mais especiais de cada uma das competições.

Na Europa, Ciprian Marica, antigo capitão da Selecção Romena, internacional por 73 vezes, deu início aos festejos ao apresentar o troféu do Campeonato Europeu da UEFA num evento especial realizado em Bucareste para centenas de fãs. Semanas depois, em Portugal, 2000 pessoas tiveram a oportunidade de ver o troféu ser apresentado pelo autor do golo mais importante da história do futebol português: Éder Lopes (ou Éderzito, para a maioria dos portugueses que o abordam), o herói da final do Euro 2016. Por fim, 20 anos depois do triunfo no Euro, o troféu foi apresentado também na Grécia aos seus adeptos e irá ainda visitar a Chéquia antes de chegar, finalmente, à data da final.

Foto Éder aproveitou o evento de apresentação do troféu do UEFA EURO 2024 para passar alguns momentos em contacto com os fãs, que não se esquecem do remate que garantiu a vitória da Selecção Nacional Portuguesa em 2016.

Por sua vez, no continente americano, o troféu da Copa América foi apresentado num evento de 4 dias (dois no Rio de Janeiro e dois em São Paulo) a milhares de adeptos brasileiros. A lista de convidados ilustres incluiu nomes de ex-internacionais brasileiros como Zinho, Elano e Carlos Germano e também o ex-piloto de Fórmula 1 Felipe Massa. Eventos semelhantes foram realizados na Argentina, no Chile, no Perú e no México.

A ligação directa com os fãs, celebrada com eventos em todo o mundo, reforça o poder unificador do desporto e abre o apetite para este verão cheio de emoções e golos inesquecíveis. Com os troféus à mão de semear, o terreno está preparado para o jogo mas, quando a diversão do futebol terminar, ainda há muitas oportunidades para estreitar os laços com a Kaizen Gaming.