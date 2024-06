A convocatória que interessa para o Euro 2024

Os imprescindíveis Diogo Costa, Rúben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo, e os jovens João Neves, Francisco Conceição, António Silva e Gonçalo Inácio. Muito se discutiu, mas a lista dos 26 escolhidos por Roberto Martinez para enfrentar o Euro (e o Verão) na Alemanha, em 2024, está mais do que fechada.

Mas há outras discussões que se colocam. A bola vai começar a rolar e afinal - onde é que se comem os melhores petiscos? É para jantar ou “vamos picando qualquer coisa”? E é daqueles sítios onde se vê a bola e o relato ou se vê a bola e se ouve uma música de lounge por cima do jogo? E dá para reservar mesa ou corremos o risco de chegar e ter de ir a correr comprar um telescópio para tentar avistar a bola? São tudo questões pertinentes e é para facilitar a decisão que a makro anunciou agora a sua convocatória dos 26 melhores sítios em Portugal para se ver a nossa Selecção (e outras!) durante o Euro 2024.

A fase do mata-mata (mata a sede e mata a fome)

Na escolha dos 26 convocados makro, a experiência de jogo e as tácticas não foram deixadas de parte. Como principal parceiro de negócios na área de alimentação e bebidas, a makro tem um relatório especial sobre cada convocado onde foram tidos em conta vários critérios com vista a manter o grupo de amigos bem coeso e para poder deixar os cartões em casa. Assim, pode esquecer o cartão vermelho para o amigo que nunca consegue refrescar bem as bebidas; ou o cartão amarelo para o amigo que tem sempre uma mãozinha a mais para o sal.

A makro preparou tudo para a fase do mata-mata: mata a sede e mata a fome. Mas o trabalho não está todo feito. O espírito de equipa continua a ser uma parte importante… e aí, a bola passa para o seu lado. Por isso, ficam algumas recomendações.

1. Chegar a tempo do hino

O hino nacional é uma parte fulcral do espírito de equipa e recomenda-se que a equipa esteja toda já nas suas posições nesta fase. Um simples atraso pode ditar uma falha no apoio e deitar tudo a perder.

2. Não gritar golo antes do tempo

Não há nada pior do que gritar golo antes do tempo. E sim, incluímos aqui tanto aquelas pessoas que continuam a ouvir o relato no rádio para gritar golo antes do tempo como aqueles que gritam golo ainda antes de a bola sair do pé num remate a 30 metros. É preciso ter calma. Roma não se fez num dia e ganhar um Euro também não – na verdade, entre o primeiro jogo de qualificação e a final do Euro 2016 passaram-se 672 dias.

3. Manter as posições em campo

Em equipa que ganha não se mexe. Quer isto dizer que, no mesmo grupo de amigos, as posições à mesa (ou ao balcão, como preferirem) se devem manter as mesmas do primeiro ao último jogo. O segredo está mesmo nos detalhes.

A makro fez a lista dos 26 convocados para a fase do mata-mata: matar a sede e matar a fome.

O que todos queremos saber: os convocados

Como não podia deixar de ser, os convocados makro têm características diferentes que asseguram que há uma variedade e abordagens para todos os gostos. Vão de Albufeira a Matosinhos e também vão de Pizzarias e Hamburguerias à clássica taberna. Curioso para saber qual é o convocado famoso mais perto de si? Consulte a tabela e escolha o melhor lugar para ver a selecção a ganhar. E para as primeiras 15 reservas, a makro oferece 10 cervejas. Essa rodada é por conta da casa.