Nvidia ultrapassa a Microsoft e torna-se a empresa mais valiosa do mundo

Destronando a Microsoft, a Nvidia tornou-se a empresa mais valiosa do mundo esta terça-feira, numa altura em que os seus processadores desempenham um papel central na conquista do domínio da tecnologia da inteligência artificial (IA).

As acções da empresa subiram 3,5% para 135,58 dólares, elevando o seu valor de mercado para 3,34 biliões de dólares, poucos dias depois de ter ultrapassado o fabricante do iPhone, a Apple, para se tornar a segunda empresa mais valiosa.

O valor de mercado da Microsoft era de cerca de 3,32 biliões de dólares, tendo as suas acções caído 0,45%. As acções da Apple desceram mais de 1%, deixando o seu valor em 3,29 biliões.

O expressivo aumento do valor de mercado da Nvidia no último ano tornou-se emblemático do frenesim que existe em Wall Street impulsionado pelo optimismo em relação à emergência da tecnologia de IA. Apesar de a recuperação da Nvidia ter levado o índice S&P 500 (Standard & Poor's 500) e o Nasdaq a máximos históricos, alguns investidores receiam que o optimismo desenfreado com a IA se possa evaporar se surgirem sinais de um abrandamento nos gastos com a tecnologia.

"É o mercado da Nvidia; todos nós estamos apenas a negociar nele", disse Steve Sosnick, estratega-chefe de mercado da Interactive Brokers.

A Nvidia também se tornou, com margem, a empresa com mais transacções em Wall Street, conseguindo um volume de negócios diário médio de 50 mil milhões de dólares, em comparação com os cerca de 10 mil milhões de dólares da Apple, Microsoft e Tesla, de acordo com dados da LSEG. O fabricante de circuitos integrados é actualmente responsável por cerca de 16% de todas as transacções das empresas do S&P 500.

As acções da Nvidia quase triplicaram este ano – em comparação, o aumento da Microsoft foi de cerca de 19% –, com a procura pelos seus processadores topo de gama a ultrapassar a oferta.

As gigantes tecnológicas Microsoft, Meta Platforms e Alphabet, proprietária da Google, estão a competir para desenvolver as suas capacidades de computação de IA e adicionar a tecnologia aos seus produtos e serviços. A busca insaciável pelos processadores de IA da Nvidia, considerados muito superiores aos da concorrência, deixou-os com pouca oferta. Muitos investidores vêem a Nvidia como o maior vencedor até à data com o desenvolvimento crescente da IA.

"A Nvidia tem recebido muita atenção positiva e tem feito muitas coisas correctamente, mas um pequeno passo em falso pode causar uma grande correcção nas acções, e os investidores devem ter cuidado", disse Oliver Pursche, vice-presidente sénior da Wealthspire Advisors em Nova Iorque.

O ganho de terça-feira elevou as acções da Nvidia a um nível recorde e acrescentou mais de 110 mil milhões de dólares ao seu valor na bolsa, o equivalente ao valor total da Lockheed Martin.

O valor de mercado da empresa aumentou de um bilião para dois biliões de dólares em apenas nove meses, em Fevereiro, e demorou pouco mais de três meses a atingir os três biliões, em Junho. Desde a sua previsão de explosão há cerca de um ano, a empresa tem ultrapassado consistentemente as elevadas expectativas de Wall Street em termos de receitas e lucros.

Conversão corrigida às 15h38: valor de mercado é lido em biliões (“trillion dolars”), e não em milhares de milhões (“billion dolars”)