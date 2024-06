Bruxelas retira Portugal da lista dos países com desequilíbrios macro-económicos

O país estava debaixo do mecanismo de alerta do Semestre Europeu desde 2017, mas a Comissão considera que “as vulnerabilidades diminuíram globalmente”.

A Comissão Europeia retirou Portugal da lista dos Estados-membros da União Europeia com desequilíbrios macro-económicos que estão sob a vigilância do mecanismo de alerta do Semestre Europeu, “uma vez que as vulnerabilidades diminuíram globalmente” e deixaram de justificar a monitorização permanente ou a prescrição de “remédios” de política orçamental para corrigir a trajectória das contas públicas.

“Portugal deixou de registar desequilíbrios. Os riscos para a sustentabilidade orçamental serão analisados no âmbito das regras orçamentais reformadas”, diz a Comissão Europeia, no relatório do Pacote de Primavera do Semestre Europeu que foi divulgado esta quarta-feira, em Bruxelas.

Além de Portugal, que estava sob vigilância desde 2017, também Espanha e França deixaram a lista dos Estados-membros onde a existência de desequilíbrios macro-económicos punha em causa a estabilidade da política orçamental – por causa do défice das contas públicas, do nível do endividamento, da balança comercial, da produtividade ou do mercado da habitação, entre outros factores. Alemanha, Chipre, Eslováquia, Grécia, Hungria, Itália, Países Baixos, Roménia e Suécia continuarão a ser avaliados sob o mecanismo de alerta.

Depois do regresso das regras quantitativas da disciplina orçamental, e da entrada em vigor da versão reformada do Pacto de Estabilidade e Crescimento, a Comissão limitou-se a avançar recomendações qualitativas para os Estados-membros, no Pacote de Primavera, adiando para o Outono as suas receitas para o ajustamento orçamental dos países que não cumprem as metas de 3% para o défice e 60% para a dívida.

Nessa altura, os Estados-membros já terão fechado os seus planos estruturais de médio prazo, onde definem as trajectórias das suas políticas orçamentais: as capitais vão receber já esta sexta-feira a proposta técnica de referência da Comissão (o documento não será público), que terá de ser devolvida, depois da negociação com Bruxelas, até 20 de Setembro. A Comissão também quer esperar pela entrega das propostas dos Orçamentos de 2025 para emitir a sua opinião.

Porém, esta quarta-feira, Bruxelas já anunciou que vai pedir a abertura de procedimentos por défice excessivo contra sete Estados-membros que violaram as regras da disciplina orçamental dos tratados e ultrapassaram o limite dos 3% do Produto Interno Bruto em 2023: Bélgica, França, Itália, Hungria, Malta, Polónia e Eslováquia.

“A Comissão vai propor a abertura dos procedimentos de infracção, e os próximos passos serão dados no Conselho de Economia e Finanças da UE em Julho. As recomendações para a correcção destes défices excessivos serão apresentadas no Outono”, anunciou o vice-presidente executivo da Comissão, Valdis Dombroskis.