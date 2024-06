Banco de Fomento e a “injecção” de 3600 milhões para dar à economia

BFP. PME. InvestEU. Financiamento. Garantias. São estes os conceitos envolvidos no acordo que o Banco de Fomento assinou com a Comissão Europeia para apoiar pequenas e médias empresas nos seus investimentos sustentáveis e tecnológicos. Como funciona esta “injecção” de fundos europeus no tecido empresarial português? E vai mesmo impulsionar a economia?

