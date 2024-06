Empate diplomático entre Suíça e Escócia

Num jogo bem jogado em Colónia, helvéticos e escoceses empataram a um golo na partida que encerrou a segunda jornada do Grupo A do Europeu 2024.

Um grande golo de Xherdan Shaqiri, um grande ambiente nas bancadas e um jogo emocionante durante 90 minutos. A segunda jornada do Grupo A ficou completa com um duelo em Colónia que terminou com um resultado que não desagradou a ninguém. Numa partida que era mais decisiva para os britânicos, foi a Escócia que marcou primeiro, mas a Suíça garantiu o empate (1-1) que coloca os helvéticos com pé e meio na fase seguinte.

Com a Alemanha já apurada para os oitavos-de-final após somar a segunda vitória no grupo, o braço de ferro entre a Suíça e a Escócia arrancou com equilíbrio.

No entanto, a tradicional bravura escocesa garantiu algum ascendente à formação comandada por Steve Clarke e uma vantagem aos 14 minutos: Na esquerda, McGregor cruzou rasteiro para McTominay, mas o remate do médio do Manchester United parecia ao alcance de Yann Sommer, até Fabian Schär retirar a bola do alcance do seu guarda-redes e marcar na própria baliza.

A perder pela primeira vez no Europeu, a Suíça libertou-se de alguma inércia inicial e marcou na primeira grande oportunidade que teve. Mérito do talento de Shaqiri: com um grande remate de primeira aos 26’, o pequeno avançado helvético fez o 1-1.

O empate era um resultado que não desagradava às duas equipas e isso reflectiu-se até final. Sem que ninguém abdicasse de atacar – houve boas oportunidades para os dois lados -, o jogo passou a ser de risco calculado e terminou com diplomacia: com quatro pontos, é quase impossível a Suíça não se qualificar; a Escócia fica a depender de uma vitória contra a Hungria para seguir em frente.