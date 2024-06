À porta do Verão, Portugal Continental fica sob aviso amarelo de chuva e trovoada

Dezassete distritos de Portugal Continental vão estar esta quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, que podem ser fortes, e trovoadas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A única excepção é Faro, que mantém ainda assim uma previsão meteorológica de chuva e céu parcialmente nublado ao longo do dia.

O aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, que localmente podem ser fortes, acompanhados de trovoada e sob a forma de granizo, entra em vigor às 9h e prolonga-se previsivelmente até às 21h, embora este intervalo possa ser modificado conforme a evolução do estado do tempo. Não há avisos meteorológicos previstos depois desta quarta-feira, com o tempo a melhorar já a partir de quinta-feira — o primeiro dia de Verão.

O aviso amarelo é o nível intermédio numa escala de três passos e é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica. De acordo com a agência meteorológica, o aviso amarelo de chuva torna-se necessário quando se prevê uma precipitação de 10 a 20 milímetros numa hora ou de 30 a 40 milímetros em seis horas. Já o aviso amarelo de trovoada é emitido quando se prevêem descargas eléctricas frequentes e dispersas.

Este é um cenário que antecede o tempo estival, de céu limpo e calor, que se deve começar a estabelecer já esta quinta-feira, como noticiou o PÚBLICO: as temperaturas podem ultrapassar os 30°C e, no Algarve, a água do mar pode chegar aos 20ºC. Será assim pelo menos durante uma semana, embora a meteorologista Alessandro Marraccini sublinhe que a situação “não é estável”.

O IPMA prevê para esta quarta-feira, no continente, períodos de céu muito nublado, aguaceiros, por vezes fortes, ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada até ao final da tarde. O vento será, em geral, fraco, mas pode ser forte na faixa costeira a partir da tarde e nas terras altas do Centro e Sul.

Está também prevista uma pequena descida da temperatura mínima e da máxima no interior Centro e Sul. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 8ºC (em Bragança e na Guarda) e os 16ºC (em Faro). As máximas estarão entre os 15ºC (Guarda) e os 25ºC (em Braga).

Quanto aos territórios insulares, o arquipélago da Madeira espera céu nublado (mas sem previsão de chuva) com as temperaturas entre os 18ºC de mínima e os 24ºC de máxima. À semelhança de Portugal Continental, também os Açores esperam chuva e céu muito encoberto esta quinta-feira. As mínimas começam nos 17ºC e as máximas atingirão os 24ºC.