Maya Blandy, australiana que cresceu na Madeira, anuncia Calor para este Verão

Nasceu na Austrália, de família inglesa e alemã, mas cresceu na Madeira e aí viveu grande parte da sua vida – segundo a mini-biografia que acompanha o lançamento de Calor, canção que marca a sua estreia em português. Falamos de Maya Blandy, que depois de ter lançado vários temas avulsos, todos eles em inglês, publicou em Maio deste ano um primeiro álbum, integrando vários dos temas já lançados em single e videoclipe, como Stardust (título desse álbum e também do seu single de estreia, lançado em 2023), Disco nights ou Lemons.

Escrita de parceria com Jake Wherry, fundador da banda britânica The Herbaliser, Calor conta com Maya Blandy (voz), Jake Wherry (teclados, baixo, produção) e George Wherry (guitarra). O videoclipe foi filmado na ilha da Madeira, onde Maya Blandy irá actuar nos dias 20 de Julho (Summer Opening, Funchal) e 15 Agosto (Algazarra Festival, Porto Santo). Mas antes vai apresentar-se ao vivo em Lisboa, no Musicbox, no dia 27 de Junho às 21h30.