Essência Festival leva Vinhos Verdes, comida e concertos ao Museu Soares dos Reis

A terceira edição do Essência Festival acontece entre 28 e 30 de Junho nos jardins do Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto. Ao longo de três dias, serão 40 os produtores de Vinhos Verdes presentes no evento que terá provas e conversas vínicas, aulas de cozinha, chefs com Estrela Michelin e um palco com concertos. O evento é produzido pela Essência Company (Essência do Vinho e Revista de Vinhos), em parceria com a Comissão Vitivinícola da Região dos Vinhos Verdes.

“É para viver os Vinhos Verdes, a gastronomia, a música e a arte em modo non stop, de actividade em actividade, de experiência em experiência.” É assim que o site do Essência Festival descreve os três dias de animação nos jardins do Museu Soares do Reis, onde a região dos Vinhos Verdes volta a ser cabeça de cartaz, com a presença de 40 produtores em expositores.

“Originariamente demarcada em 1908, a Região dos Vinhos Verdes, com os seus 17 mil hectares de vinha, é a maior de Portugal e uma das maiores da Europa”, lê-se no site do Essência Festival. “Palco de uma diversidade de terroirs que se expressam em 9 sub-regiões, afirma-se como uma das grandes regiões vínicas do mundo com capacidade para produzir vinhos, espumantes e aguardentes vínicas de excelente qualidade.”

A entrada para o evento, com um custo de 15 euros por pessoa e por dia, dá acesso a um copo oficial de prova, com direito a duas degustações gratuitas e 5 euros em consumo nos produtores presentes.

Entre eles, estão, por exemplo, a Adega de Monção, a Adega de Ponte de Lima, Alvaminho, Aveleda, Sogrape, Quinta da Lixa, 3 Rostos, Barcos Wines, Quinta do Tamariz, Casa de Santa Eulália ou a Quinta de Linhares.

Foto O escansão António Lopes orientará uma das provas comentadas da terceira edição do Essência Festival José Sérgio

O evento conta com nove provas de Vinhos Verdes comentadas, como a “Loureiro – a nova rockstar dos Vinhos Verdes”, na sexta, 28, às 19h, com José João Santos, “Piscina, rio ou mar? Com rosés dos Vinhos Verdes aceita-se qualquer desafio”, no sábado, 29, às 17h30, com Marc Barros, ou a de “Aguardentes vínicas de Vinho Verde”, no domingo, 30, às 18h30, com António Lopes. O festival terá também duas sessões de “Wine Games”, com jogos para todas as idades.

Na parte da gastronomia, além dos food trucks, o destaque vai para a marca Segreti (do chef António Vieira), com gelados feitos a partir de castas como Alvarinho, Avesso, Loureiro e Vinhão. Haverá também sessões de show cooking com Aurora Goy, do restaurante Apego, Renato Cunha, do restaurante Ferrugem, Rui Martins, do Culto do Bacalhau e Rita Magro, do Blind. Ao longo dos três dias, haverá também aulas de cozinha com Cristina Manso Preto, sempre com uma harmonização de Vinho Verde.

Tal como nas edições anteriores, o festival terá três banquetes com chefs conhecidos, desta vez três cozinheiros com Estrela Michelin: Rui Paula (Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira) a 28, Vítor Matos (Antiqvvum, Porto) a 29 e Arnaldo Azevedo (Vila Foz, Porto), a 30. Os bilhetes para os banquetes têm um custo de 75 euros.

A música ficará a cargo de Orquestra Bamba Social (dia 28), Joana Almeirante (dia 29), Insert Coin (dia 29), Tiago Nacarato (dia 30) e Jéssica Pina (dia 30).

Os bilhetes começam nos 15 euros (7,5 euros para menores entre os 13 e os 17 anos) e podem ser comprados no site do festival.