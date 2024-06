Adega de Monção facturou 18 milhões de euros num 2023 em que bateu recorde de vendas

A Adega Cooperativa Regional de Monção divulgou este fim-de-semana que em 2023 facturou próxim dos 18 milhões de euros, com vendas recordistas, sobretudo para o mercado internacional, que cresceu 22%.

A Adega Cooperativa Regional de Monção registou, em 2023, uma facturação próxima dos 18 milhões de euros e atingiu um recorde de vendas, sobretudo para o mercado internacional, que cresceu 22% face ao ano anterior.

Em comunicado enviado às redacções, a cooperativa situada na sub-região de Monção e Melgaço, nos Vinhos Verdes, onde a casta-rainha é o Alvarinho (uva que, de resto, pode ser vinificada noutras zonas do país desde 2015), partilha que são os EUA e Inglaterra os mercados que lideram o crescimento nas vendas.

Em Portugal, a cooperativa registou "uma ligeira queda, mas que foi colmatada pela positiva expansão internacional". "O contexto internacional que vivemos causa-nos muita apreensão e exige-nos uma gestão ainda mais regrada e ponderada, mas continuamos convictos na força da marca e na qualidade dos vinhos que produzimos. Os números mostram-nos isso mesmo", escreve o presidente da adega cooperativa, Armando Fontainhas.

No, detalha na nota de imprensa, "total, no último ano, a adega de Monção registou um volume de facturação de 17.788.585,88 euros, com os vinhos da região a crescerem, particularmente, nos Estados Unidos da América (57%), Inglaterra (38%), França (86%), Austrália (98%) e Países Baixos (3%). Simultaneamente, entraram, também, nos mercados de Israel, Áustria e Islândia".

Os "resultados alcançados permitiram distribuir mais de dois milhões de euros aos seus cooperantes, que se reflectiram em 0,25 euros por quilograma de uva entregue".

Fundada a 11 de Outubro de 1958, na altura por 25 viticultores, entre eles cinco irmãos do actual presidente da cooperativa, a Adega de Monção diz encarar com "responsabilidade redobrada" os resultados de 2023, num terroir, Monção e Melgaço, que tem no mercado 253 marcas de vinho, produzidas por 2.085 viticultores e 67 engarrafadores.