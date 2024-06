PJ deteve cinco suspeitos de esfaquearem jovem em Julho de 2023 no Montijo

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal deteve na segunda-feira cinco jovens suspeitos de terem apedrejado e esfaqueado onze vezes um outro jovem, no dia 3 de Julho do ano passado, no Montijo, revelou esta terça-feira fonte policial.

Em declarações à agência Lusa, fonte da PJ de Setúbal disse que os crimes ocorreram quando uma rapariga, acompanhada pelo seu novo namorado, se cruzou na via pública com um grupo de cinco jovens, entre eles um jovem com o qual já tinha tido anteriormente uma relação amorosa.

Segundo a mesma fonte da PJ, terá sido precisamente o ex-namorado que comandou as agressões ao novo namorado da rapariga, que foi apedrejado e esfaqueado onze vezes em diversas partes do corpo, situação que o colocou em perigo de vida.

No âmbito do processo dirigido pela secção do Montijo do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, foram emitidos mandados de detenção para os suspeitos e seis mandados de busca domiciliária, que foram cumpridos numa operação policial realizada na passada segunda-feira.

Em nota de imprensa, a PJ refere que os presumíveis agressores, todos com antecedentes criminais, e a vítima, têm idades compreendidas entre os 17 e os 18 anos.

Os cinco detidos, que estão indiciados pelos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, deverão ser hoje presentes a primeiro interrogatório judicial.