Exame de Biologia e Geologia “correu melhor”, mas “foi trabalhoso”

Esta terça-feira, os alunos da Escola Básica e Secundária do Padrão da Légua, em Matosinhos, consideraram o exame “confuso” e “trabalhoso” mas, no geral, melhor do que esperavam.

O relógio marcava 12h00 quando começaram a sair da Escola Básica e Secundária do Padrão da Légua, em Matosinhos, os alunos que acabavam de realizar o Exame Nacional de Biologia e Geologia. A maioria usufruiu dos 30 minutos de compensação.

Num ano em que estão inscritos 156 mil alunos nos exames nacionais, um aumento de 4,6% face aos números do ano passado, cerca de 43 mil realizaram o exame de Biologia e Geologia.

No geral, o exame correu melhor do que o esperado, embora fosse considerado por alguns “confuso” e “trabalhoso”. A matéria foi leccionada toda nas aulas e, ao contrário do que se verificou no ano passado, a falta de professores não se fez sentir na escola.

Foto Letícia Soraia não quer ir para a faculdade Beatriz Magalhães

Letícia Soraia, 18 anos

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Melhor do que eu esperava.

A matéria que saiu no exame foi toda leccionada nas aulas?

Sim.

Foste afectada pela falta de professores este ano, ou seja, houve disciplinas em que não tiveste professor algum tempo?

Não, nunca tive falta de professores.

​Vais concorrer a que curso do ensino superior?​

Não vou para a faculdade, vou fazer um curso à parte, de massagista.

Foto Daiane Andrade ainda não sabe a que curso se vai candidatar Beatriz Magalhães

Daiane Andrade, 16 anos

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Melhor do que eu esperava.

A matéria que saiu no exame foi toda leccionada nas aulas?

Sim, foi.

Foste afectada pela falta de professores este ano, ou seja, houve disciplinas em que não tiveste professor algum tempo?

Sim, físico-química, mas não vou fazer exame.

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Não sei.

Foto Rita e Inês não sentiram falta de professores Beatriz Magalhães

Rita Albano, 18 anos e Inês Cruz, 17 anos

O exame correu melhor ou pior do que esperavam?

Inês: Acho que foi muito trabalhoso.

Rita: Era um bocado confuso mas acho que correu melhor.

A matéria que saiu no exame foi toda leccionada nas aulas?

Inês: Sim.

Rita: Sim.

Foram afectadas pela falta de professores este ano, ou seja, houve disciplinas em que não tiveram professor algum tempo?

Rita: Nós, por acaso, não.

​Vão concorrer a que curso do Ensino Superior?

Inês: Nutrição.

Rita: Ciências biomédicas e laboratoriais.