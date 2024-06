Impasse na Madeira: E agora? É a vez de um Governo PS e JPP?

O presidente do Governo da Madeira, o social-democrata Miguel Albuquerque, disse estar preparado para novas eleições, recusando sair do cargo.

O presidente do Governo da Madeira, o social-democrata Miguel Albuquerque, declarou nesta terça-feira estar preparado para ir a novas eleições antecipadas caso o programa do executivo seja chumbado, rejeitando a sua substituição no cargo. Vai o Representante da República na região propor uma solução alternativa para o governo na região?

