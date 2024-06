Governo discute pacote anticorrupção no Conselho de Ministros de quinta-feira

O pacote anticorrupção que o Governo está a preparar vai ser discutido no Conselho de Ministros desta quinta-feira. O timing foi avançado pela ministra da Justiça à Iniciativa Liberal no âmbito das reuniões que está a fazer com todos os partidos na Assembleia da República nesta terça-feira de manhã.

De acordo com a líder parlamentar liberal, o Governo trouxe para a reunião apenas um draft do que será discutido no Conselho de Ministros de quinta-feira, havendo depois um documento final para os partidos analisarem. Mariana Leitão afirmou que esta reunião de seguimento serviu para perceber que algumas propostas dos partidos foram acolhidas pela ministra, nomeadamente a da regulamentação do lobbying e a de maior transparência do Portal Base, onde são publicados os concursos e contratos públicos, que deverá passar a disponibilizar mais informação.

Antes dos liberais, o Chega também disse que terão sido incluídas algumas das medidas que propôs, mas sem saber em que termos e a sua extensão. Lamentou que não tenha sido acolhida a ideia do reforço de penas, mas sim a intenção de apostar na agilização dos processos.

E o PS, o primeiro partido a ser recebido, queixou-se que o executivo de Luís Montenegro não lhe pediu de forma "concreta" para "contribuir, para trabalhar para apresentar propostas. Nada. Portanto, continuamos expectantes a ver qual é o passo seguinte nestas conversas", afirmou Alexandra Leitão citada pela Lusa. Por comparação com o primeiro encontro, em meados de Abril, a líder parlamentar do PS disse não haver "nenhum avanço significativo", acrescentou que as ideias colocadas em cima da mesa pela ministra Rita Alarcão Júdice são vagas e considerou que em vez de negociações há "uma coisa unilateral".

"O que houve foi traços muito gerais que irão ser aprovados no Conselho de Ministros, em termos que também ainda não estão fechados dentro do próprio Governo e que depois virão para a Assembleia, que é coisa que nós já saberíamos, porque nos termos da Constituição têm que vir para a Assembleia", desvalorizou Alexandra Leitão.

O líder parlamentar bloquista Fabian Figueiredo lamentou que o executivo de direita não esteja interessado na medida-bandeira do Bloco de proibição de qualquer transferência para offshores. "É tempo de se debater e tomar medias a sério sobre offshores, são centros de criminalidade financeira (...) e vias sem portagens para fugir aos impostos", apontou, lembrando que "não há escândalo económico e financeiro dos últimos anos que não tenha ligação a offshores." Fabian Figueiredo defende que não deve ser permitida a entrada de qualquer dinheiro vindo destes territórios e as entidades que tiverem património em offshores não devem poder trabalhar com o Estado (aceder a concursos e contratos) e as grandes entidades devem revelar toda a sua estrutura accionista.

O Bloco insistiu nas suas propostas de reforço dos meios técnicos, humanos e orçamentais da Entidade para a Transparência para que se consigam verificar pelo menos 5% das declarações por mandato, e "avançar na densificação do crime de enriquecimento injustificado". E pediu que sejam publicados os relatórios sobre a atribuição de vistos gold como exige a lei, o que não acontece desde 2014.

O comunista António Filipe também confirmou que o Governo irá aprovar um "documento orientador" da sua agenda para o combate à corrupção e que o PCP se mostrou disponível para a discussão no Parlamento, sabendo, no entanto, das divergências em algumas matérias, como o Mecanismo de Combate à Corrupção, que o partido diz que "não o é". O deputado António Filipe insistiu na necessidade de se proibir o recurso à arbitragem privada para dirimir contencioso estatal e de combater as portas giratórias. Questionado pelo PÚBLICO sobre se haverá alguma medida nesse plano de acção sobre a criminalização do enriquecimento injustificado, o deputado do PCP respondeu que não deverá haver e defendeu que se deve avaliar o resultado de outras medidas de transparência que foram sendo aprovadas "em vez de insistir em soluções consideradas inconstitucionais".

Esta é a segunda reunião da ministra da Justiça com os partidos com assento parlamentar: a iniciativa de consultar todos os partidos do Parlamento sobre medidas a incluir num plano estratégico de combate à corrupção foi anunciada por Luís Montenegro no seu discurso de tomada de posse, a 2 de Abril. A primeira realizou-se em meados de Abril, tendo os partidos deixado os seus cadernos de encargos sobre o tema.