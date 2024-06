Ganhou um prémio para imagens geradas por Inteligência Artificial. Só que era real

A fotografia de um flamingo sem cabeça parecia algo que só a inteligência artificial (IA) poderia inventar. Afinal, a bola de penas cor-de-rosa, quase perfeitamente redonda, em cima de duas pernas tipo palito, tinha as características de uma imagem gerada por IA: um visual fora do comum, proporções estranhas e partes do corpo em falta.

De facto, a imagem — absurda e realista em igual medida​ — era alucinante e foi premiada na semana passada na categoria IA do Concurso de Fotografia a Cores dos Prémios 1839. Mas F L A M I N G O N E, como foi intitulada, não foi criada por uma mensagem de texto numa ferramenta de geração de imagens. Em vez disso, a fotografia apresenta um flamingo muito real — e nada decapitado — que o fotógrafo Miles Astray capturou nas praias de Aruba há dois anos.

O trabalho de Astray — que ganhou o terceiro lugar da escolha do público — foi desqualificado depois de o fotógrafo ter revelado a verdade. No entanto, Astray disse ao The Washington Post que F L A M I N G O N E cumpriu a sua missão: enviar uma mensagem pungente a um mundo que se debate com tecnologia cada vez mais poderosa e em constante evolução e com a profusão de imagens falsas que trouxe consigo.

"O meu objectivo era mostrar que a natureza é tão fantástica e criativa que nenhuma máquina consegue superar isso", disse Astray ao The Post. "Mas, por outro lado, as imagens de IA chegaram a um ponto em que são indistinguíveis da fotografia real. Então, onde é que isso nos deixa? Quais são as implicações e as armadilhas? Penso que esta é uma conversa muito importante que precisamos de ter neste momento."

Quando se trata de fotografias geradas por IA, a atenção tem recaído sobre os seus resultados bizarros: o Papa vestido com um casaco estilo Balenciaga, um Elon Musk com cara derretida a bronzear-se em Marte, uma enchente de pessoas com demasiados dentes ou demasiados dedos. No entanto, a tecnologia também permitiu a proliferação de deepfakes — imagens que podem ser utilizadas para objectivos mais nefastos, como interferir em eleições ou espalhar desinformação. Nos círculos criativos, deu origem a debates sobre a segurança do emprego e a remuneração justa. Tudo isto resultou em apelos mundiais que pedem maior regulamentação da tecnologia.

Na opinião de Astray: "A tecnologia em si não é inerentemente boa ou má. O que importa é a forma como a aplicamos, certo? Por isso, penso que temos de nos antecipar a isso agora; caso contrário, vai ser muito difícil recuperar o atraso".

Foi, em parte, isso que o levou a utilizar este tipo de truques, que inspiraram imagens semelhantes nos últimos anos. Mas esses outros casos envolveram imagens geradas por IA que ganharam prémios de fotografia — "Foi por isso que abordei esta questão pelo outro lado".

Há cerca de dois anos que o fotógrafo de 38 anos, que viaja pelo mundo, se interrogava sobre a "fotografia surrealista de um tipo de ave já de si surrealista" que tinha tirado numa praia imaculada ao largo da costa de Aruba. Naquele dia soalheiro, Astray tinha partido por volta das 5h no primeiro barco com destino a uma pequena ilha conhecida pelo bando de flamingos que ali vive, na esperança de evitar as multidões. Quando lá chegou, avistou um pássaro cor-de-rosa brilhante "a fazer a sua rotina matinal" e a limpar as penas, disse ele. A "fotografia da sorte" capturou o flamingo enquanto coçava a barriga.

Nos últimos anos, pensou que o pássaro de aspecto engraçado poderia ser o meio perfeito para o seu protesto contra a IA, "mas não havia muitos concursos nesta categoria". A oportunidade surgiu no final do ano passado, quando o Creative Resource Collective lhe perguntou se gostaria de participar no Concurso de Fotografia a Cores dos Prémios 1839, que é avaliado por uma série de especialistas do Centre Pompidou, do New York Times e da Getty Images, entre outros.

"Senti-me mal por os ter enganado", disse Astray, acrescentando que revelou ao Creative Resource Collective que a imagem não era gerada por IA quando a organização lhe enviou um e-mail para o informar que tinha ganho. "E nem é preciso dizer que eles tomaram a decisão certa ao me desqualificar por uma questão de justiça para com os outros participantes dessa categoria que enviaram imagens reais de IA."

Numa declaração ao The Post, Lily Fierman, directora do Creative Resource Collective, afirmou que, embora a organização aprecie plenamente a "mensagem poderosa que Miles transmitiu com a sua candidatura", decidiu desqualificá-lo porque a imagem de Astray não cumpria os requisitos da categoria.

A categoria autónoma de IA, a primeira na história do concurso, disse Fierman, "destinava-se a ser um espaço para artistas que trabalham neste novo meio. Por exemplo, não queríamos que as pessoas que viajam até aos confins da Terra para capturar animais ou paisagens incríveis competissem com a IA".

No entanto, acrescentou, "esperamos que isto aumente a consciencialização (e envie uma mensagem de esperança) a outros fotógrafos que estão preocupados com a IA". Agora, acrescentou Fierman, o Creative Resource Collective está a trabalhar com a Astray para publicar uma publicação no blogue sobre o tema. "Como artista, sua voz fará a diferença nessa conversa", disse ela.

Astray, cujo trabalho se concentra em "captar o mundo tal como ele é", disse que não estava à espera dessa reacção positiva — nem das centenas de "comentários hilariantes, atenciosos e sinceros" que recebeu nas redes sociais.

"Todas essas são qualidades humanas que a IA nunca poderá reproduzir ou relacionar", afirmou. "Acho que isso é bonito e faz parte da mensagem que eu queria enviar inicialmente. Na verdade, tudo isso combinado é a mensagem."

Exclusivo PÚBLICO/ The Washington Post