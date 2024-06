Espanha dá descontos até 90% em transportes públicos para os jovens

Pelo segundo ano consecutivo, quem tem entre 18 e 30 anos e nacionalidade espanhola ou residência legal em Espanha vai ter um desconto de 90% em viagens de comboio e autocarro e metade do passe de Interrail pago. A medida foi anunciada na terça-feira pela pela ministra da Educação do país, Pilar Alegría, em conferência de imprensa.

O objectivo é “promover a utilização dos transportes públicos entre os jovens, potenciando a sua aprendizagem e fortalecendo o sentimento europeu”, lê-se no site do Governo.

O desconto nos bilhetes varia de transporte para transporte. São descontos de 50% nos títulos individuais da Avant (os serviços de alta velocidade da Renfe, empresa de caminhos de ferro espanhola) e no passe Global Flexible. Já nos serviços convencionais de média distância e no metro, os descontos atingem os 90% — o mesmo para os autocarros de serviço regular.

Assim que estiverem registados, os candidatos vão receber um código que permite aceder aos passes (válidos entre 1 de Julho e 30 de Setembro). As inscrições abriram esta segunda-feira no site do Ministério dos Transportes.

“A inscrição deverá ser feita 24 horas antes da emissão do primeiro bilhete. A inscrição é gratuita, embora as empresas possam cobrar taxas de gestão pela emissão de bilhetes com desconto, com um limite de 1 euro por bilhete”, lê-se na nota de imprensa.

Segundo o site oficial do Governo espanhol, dois milhões de jovens candidataram-se ao programa no ano passado e foram distribuídos mais de 16 mil passes Interrail. Ao todo, registaram-se quatro milhões de viagens entre 15 de Junho e 15 de Setembro – 60% das quais feitas de comboio.

Texto editado por Inês Chaíça