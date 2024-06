Pode um mau primeiro-ministro dar um bom presidente do Conselho Europeu?

Um dos problemas das discussões políticas em Portugal é a sua excessiva fulanização. Tendemos, com demasiada facilidade, a confundir divergências de opinião e mundivisões diferentes com juízos, não raras vezes definitivos, sobre caráter. Tendemos a confundir adversários ideológicos com inimigos políticos. Tendemos a reagir, com fervor pavloviano, mais aos mensageiros do que às suas ideias a que, por regra, não damos sequer o benefício da dúvida. Há muito que deixámos de conversar, se é que alguma vez verdadeiramente o fizemos. A tribo é tudo e a vontade de lhe pertencer e de lhe agradar tolda o pensamento e condiciona a inteligência e a liberdade.

