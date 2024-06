Vitória da extrema-direita em França põe em “risco projecto europeu”

Neste episódio do P24, ouvimos Álvaro Vasconcelos, Fundador do Fórum Demos.

Milhares de franceses saíram às ruas, no último fim-de-semana, para se manifestarem contra a extrema-direita. Ontem, foi o primeiro dia de campanha destas eleições legislativas antecipadas, que o presidente Emmanuel Macron convocou para 30 de Junho e 7 de Julho.

Macron dissolveu a Assembleia Nacional, depois de uma estrondosa derrota nas europeias, com o argumento de que “chegou a altura de clarificação”. As sondagens atribuem ao partido de Marine Le Pen uma diferença de três pontos face à frente popular, que reúne as forças políticas de esquerda. O que parece mais provável é que a extrema-direita saia vitoriosa e que a esquerda fique em segundo lugar.

Neste cenário, o partido de Macron fica numa posição delicada e a direita republicana ameaçada de extinção. A direita tradicional, herdeira de Charles de Gaulle e de Jaques Chirac, tornou-se num apêndice ideológico da extrema-direita e uma parte dela revê-se até nas posições ao centro do partido presidencial.

Neste episódio do P24, Álvaro Vasconcelos, Fundador do Fórum Demos, considera que os franceses não votariam na extrema-direita se o “fundamental não fosse a questão do poder de compra e o debate completamente podre sobre a identidade”. C0m o resultado das europeias, e caso Le Pen vença em França, Álvaro Vasconcelos afirma que o “projecto europeu está em risco”.

