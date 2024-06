Sul Global: entre Moscovo e Kiev está a virtude

A declaração final na conferência de paz da Ucrânia no último fim-de-semana foi rejeitada por vários países que encaram o conflito de forma consideravelmente diferente da do Ocidente.

Grande parte do trabalho diplomático passa pela coordenação de agendas entre líderes mundiais geralmente muito ocupados. Aconteceu recentemente com a ausência do Presidente norte-americano, Joe Biden, na conferência de paz para a Ucrânia organizada pela Suíça que coincidiu com uma importante acção de recolha de fundos para a sua campanha de reeleição.