Rangel confirma dois cidadãos portugueses entre os reféns ainda em Gaza

Chefe da diplomacia portuguesa disse desconhecer situação actual dos dois reféns do Hamas.

Dois reféns de nacionalidade portuguesa permanecem desde 7 de Outubro de 2023 retidos na Faixa de Gaza, desconhecendo-se a sua situação actual, afirmou esta terça-feira, 18 de Junho, o ministro dos Negócios Estrangeiros no Parlamento.

Segundo Paulo Rangel, que indicou não poder avançar muitos detalhes, eram três os cidadãos nacionais entre os reféns do Hamas. A morte de um deles, o luso-israelita Dror Or, de 49 anos, foi confirmada por Israel em Maio e o seu corpo continua no enclave palestiniano.

Sobre os outros dois, o ministro disse desconhecer a sua situação, mas referiu que tinham adquirido nacionalidade portuguesa antes do ataque do Hamas, no qual o grupo islamista fez mais de 200 reféns.

Paulo Rangel falava numa audição sobre a situação na Faixa de Gaza na comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, a pedido do Bloco de Esquerda e do PCP, e respondia a uma pergunta do deputado da Iniciativa Liberal Rodrigo Saraiva sobre a existência de portugueses entre os reféns.

Já a deputada comunista Paula Santos questionou o ministro sobre diligências para retirar familiares de um cidadão português retidos na Faixa de Gaza.

O governante esclareceu que o português é casado com uma mulher luxemburguesa, cuja família está no enclave palestiniano, pelo que compete às autoridades daquele país responder a esta situação.

MNE deu parecer desfavorável à exportação de armas para Israel

Ainda nesta terça-feira, o chefe da diplomacia portuguesa anunciou que deu, no início de Junho, parecer desfavorável à exportação de armas e munições para Israel.

“Dei parecer desfavorável a qualquer exportação de armas para Israel. Fi-lo há cerca de 15 dias. Esse ponto tem de ficar muito claro”, declarou Paulo Rangel na Assembleia da República, em resposta a uma pergunta da deputada Paula Santos sobre a posição do Governo português quanto à continuidade do acordo de associação entre Israel e a União Europeia.

O ministro disse que “não seria favorável a uma suspensão, em princípio” do acordo, mas, sustentou, “é óbvio que há medidas que devem ser tomadas”, exemplificando com a “medida unilateral” adoptada por Portugal em relação às exportações.

Instado pelo PCP e Bloco de Esquerda a esclarecer por que motivo Portugal ainda não fez o reconhecimento formal do Estado da Palestina, reiterou que o Governo está “em permanente avaliação dessa situação” e que, “em termos jurídicos, os requisitos para o reconhecimento não estão preenchidos”. "Enquanto esta posição que temos, de aguardar algum tempo pelo reconhecimento formal, for útil e estiver a produzir resultados positivos, vamos mantê-la."

“Nós temos um papel de mediação muito importante, ainda conseguimos também falar com o Governo israelita, o que não deixa de ser importante neste contexto, ter algum canal aberto para lá, coisa que outros, entretanto, alienaram”, disse Paulo Rangel.