Nicola Coughlan de Bridgerton é o novo rosto da Skims, mas não quer falar só sobre o corpo

A protagonista da terceira temporada de Bridgerton, Nicola Coughlan, trocou os espartilhos e os grandes vestidos da série por um novo visual na campanha da Skims. A actriz irlandesa é o rosto da marca de Kim Kardashian e, nas fotografias, parece saída de uma pintura do Renascimento, mas continua a não se querer afirmar como “influencer de aceitação corporal”.

Nicola Coughlan veste o vestido estilo slip da Skims que abraça o corpo, revelando as curvas do corpo da actriz. “Sou fã da Skims​ desde o início. Tem sido a minha roupa de descanso no set [de filmagens] desde o primeiro dia. Adoro o facto de ser uma marca que faz com que toda a gente pareça e se sinta fantástica”, celebrou a actriz em comunicado, citado pela revista People.

Também Kim Kardashian, fundadora da Skims, festejou a parceria. “A Nicola é uma inspiração no ecrã e não só e deu vida à campanha com a sua inegável beleza e energia”, elogiou. Nos cometários da campanha há quem elogie a socialite e empresária norte-americana, chamando-lhe “génio do marketing” por ter escolhido para embaixadora uma das actrizes do momento.

Contudo, outros criticam Nicola Coughlan por se associar à marca. “Oh Nicola... és uma rainha, mas associares-te à Kardashian?”, comenta um seguidor. E outra vai mais longe, lembrando uma polémica de 2022, em que a marca foi associada a trabalho forçado, apesar de a etiqueta ter deixado de recorrer a esses fornecedores: “Os fabricantes da Skims na Birmânia são obrigados a trabalhar horas extraordinárias sem remuneração e, se não cumprirem as quotas, não recebem qualquer pagamento.”

Mas há outros que saem em defesa da actriz, lembrando o trabalho de activismo que tem feito em prol da causa pró-Palestina nos últimos meses, através das redes sociais. “Vocês sabem que é possível adorar o Nicola e, ao mesmo tempo, não apoiar as marcas com as quais não estamos de acordo, certo?”, comenta. A troca de opiniões terá levado a que os comentários da publicação tivessem sido bloqueados.

Além do debate sobre a campanha, há também quem elogie a importância de se verem corpos voluptuosos como o de Nicola Coughlan representados em campanhas de moda e na televisão, ainda que a actriz rejeite esse rótulo. Na semana passada, durante uma conferência de imprensa em Dublin, na Irlanda, uma jornalista disse que a actriz era “muito corajosa” por ter aceitado fazer cenas de nudez na terceira temporada de Bridgerton, onde dá vida a Penelope Featherington. E Nicola Coughlan não se coibiu de usar a ironia para responder: “É difícil porque penso que as mulheres com o meu tipo de corpo — mulheres com mamas perfeitas — não se vêem suficientemente no ecrã. E estou muito orgulhosa como membro da comunidade dos seios perfeitos. Espero que gostem de os ver.”

A actriz já tinha dito numa entrevista à Radio Times que a ideia de se despir para a câmara tinha sido da sua autoria. “Há uma cena em que estou muito nua em frente à câmara e essa foi uma ideia minha, uma escolha minha. Pareceu-me a maior forma de dizer ‘vão-se lixar’ a todas as conversas em torno do meu corpo”, defendeu.

Em 2022, numa entrevista à revista Tatler, já tinha dito que não gostava que as conversas sobre si girassem sempre em torno do corpo. “Sei que o mundo está muito obcecado com a imagem corporal, mas espero sempre que as pessoas se concentrem mais na minha performance de actriz do que nisso”, sublinhou.

E concluiu: “Também acho que a nossa relação com o nosso corpo é muito pessoal. Se, de repente, decidir tornar-me numa culturista e fizer um bronzeado falso, quiser ficar musculada, posso fazê-lo — porque o corpo é meu e não cabe a mais ninguém decidir o que fazer com ele.”