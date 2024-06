Justin Timberlake detido por conduzir alcoolizado nos Hamptons

Justin Timberlake foi detido por conduzir alcoolizado, avança a ABC News, que cita a Polícia de Sag Harbor, na região dos Hamptons, Nova Iorque. A detenção terá acontecido na noite desta segunda-feira, e o cantor, ainda sob custódia, será presente a um juiz ainda nesta terça-feira.

Para já, a única informação confirmada pelas autoridades é que a detenção foi feita depois de Timberlake ter sido apanhado a conduzir nos Hamptons sob a influência de álcool. À revista People, a polícia confirmou que emitirá um comunicado até ao final do dia com uma actualização sobre o caso.

De acordo com o site de celebridades TMZ, o artista encontrou-se com amigos para jantar no America Hotel, nesta segunda-feira, em Sag Harbor, na conhecida estância balnear de Nova Iorque. Ao final da noite, por volta da meia-noite e meia, pouco depois de sair do hotel onde jantou, foi mandado parar pela polícia que, posteriormente, procedeu à detenção.

Resta saber quais serão as medidas de coacção, que serão conhecidas nesta terça-feira. Para já, os representantes do cantor não comentaram a detenção.

Os concertos de Justin Timberlake desta sexta-feira e sábado, em Chicago, mantêm-se agendados. Na próxima semana, a 25 e 26 de Junho, os espectáculos da digressão The Forget Tomorrow World Tour, na estrada desde Abril deste ano, estão marcados para Nova Iorque.

Justin Timberlake, de 43 anos, tornou-se conhecido no final dos anos 1990 como um dos membros da banda masculina NSYNC. Em 2002, lançou-se a solo e, entre as suas canções mais conhecidas, estão Mirros ou Can’t stop the feeling. É casado com a actriz Jessica Biel desde 2012 e têm dois filhos: Silas, de 9 anos, e Phineas, de 3.

A última publicação de Timberlake nas redes sociais é precisamente sobre os filhos. Neste domingo, em que se comemorou o Dia do Pai nos EUA, o artista publicou uma fotografia com os dois meninos, com quem descobriu o seu "maior propósito". E escreveu: "As minhas duas maiores prendas. Aprendo mais sobre mim todos os dias só porque vocês me escolheram para ser vosso pai. Estarei sempre ao vosso lado nos vossos picos e vales, para vos erguer e mostrar quão alto podem levar esta vida e para vos levantar quando caírem."