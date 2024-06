Ian McKellen hospitalizado depois de uma queda em palco, mas está “bem-disposto”

O actor de O Senhor dos Anéis caiu do palco durante uma cena, levando ao cancelamento do espectáculo Player Kings, no teatro Noël Coward, em Londres.

O actor Ian McKellen foi hospitalizado depois de uma queda em palco, nesta segunda-feira. O britânico, conhecido por dar vida a Gandalf na saga O Senhor dos Anéis, caiu durante uma cena da peça Player Kings, no teatro Noël Coward, em Londres. “Espera-se que a recuperação seja rápida e total”, declarou a porta-voz do actor de 85 anos, que está “bem-disposto” depois do incidente.

Por precaução, a produção do teatro londrino decidiu suspender o espectáculo, inspirado na obra de Shakespeare, nesta terça-feira, mas Ian McKellen estará já de volta ao palco no dia seguinte, informam. “Obrigada ao nosso público e ao público em geral pelos votos de melhoras após a queda de Ian durante a actuação de Player Kings”, agradeceu a porta-voz, Freya Cowdry.

A assistir à peça nesta segunda-feira, estava um jornalista da BBC, que pensou inicialmente que a queda se tratava de uma cena ensaiada. “Ian — que interpreta John Falstaff — tinha estado a circular numa cena de batalha que envolvia o príncipe de Gales e Henry Percy quando o vi cair da frente do palco”, relata Aleks Phillips, que só percebeu que não se trava de uma encenação quando o actor gritou por ajuda.

Então, acenderam-se as luzes da sala de espectáculo e a equipa técnica apressou-se a auxiliar o actor, pedindo ajuda a dois médicos que estavam na plateia. Ian McKellen foi hospitalizado por prevenção, dado que caiu da altura do palco, mas está fora de perigo e só a “descansar”, acrescentou a porta-voz.

Foto Ian McKellen como Gandalf em O Senhor dos Anéis REUTERS/Pierre Vinet

Não é a primeira vez que motivos de saúde levam Ian McKellen a sair de cena. Em 2019, cancelou o papel em Rei Lear depois de ter sofrido uma lesão numa perna a correr para apanhar o comboio.

No teatro, onde já foi distinguido com um Tony por Amadeus, McKellen é conhecido pela ligação a Shakespeare e, além de Player Kings e Rei Lear, também já fez parte do elenco de Coriolano, Iago, Macbeth, Ricardo II e Ricardo III. No cinema, além de interpretar Gandalf na trilogia de filmes O Senhor dos Anéis, também foi Magneto em X-Men.

Em 2020, durante a pandemia de covid-19, o actor foi notícia por doar 40 mil libras (cerca de 47 mil euros) para apoiar os técnicos de teatro durante o período em que as salas de espectáculo estiveram fechadas. O dinheiro tinha sido angariado durante uma digressão que fez pelos teatros britânicos a propósito do seu 80.º aniversário.