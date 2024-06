Banca vai ter 3670 milhões para ajudar a financiar empresas e sector social

Três anos depois, o Banco Português de Fomento (BPF) chegou finalmente à meta, depois de assinar esta terça-feira, em Bruxelas, o contrato de garantia que concretiza o seu papel de parceiro nacional do programa europeu InvestEU. A partir de agora, pode colocar na banca de retalho quatro instrumentos financeiros, no valor global de 3670 milhões de euros, a maior parte sob a forma de garantia e com destino às pequenas e médias empresas portuguesas (PME).

Mas também há uma linha de crédito para o sector social e possibilidade de cobrir investimentos por parte de autoridades públicas locais.

Foi preciso percorrer um longo caminho para chegar aqui, iniciado com o Governo de António Costa, que lançou o BPF, passou por uma demorada e complicada certificação deste banco promocional, e acaba agora com a assinatura, já sob mandato do Governo de Luís Montenegro, do contrato que dá corpo ao papel do BPF como parceiro de desenvolvimento do InvestEU, o programa sucessor do antigo Plano Juncker.

Investido deste poder, o BPF viu aprovadas três linhas de garantia, até ao valor global de 3555 milhões de euros, e uma linha de crédito inteiramente dedicada ao sector social, com uma dotação de até 115 milhões.

Nas garantias há uma linha para pequenas e médias empresas (2560 milhões), outra para projectos de mobilidade urbana sustentável (284 milhões) e uma para projectos de investigação, inovação e digitalização (711 milhões).

Na mobilidade sustentável, podem ser apoiados investimentos em transporte sustentável de passageiros, renovação de frotas e compra de viaturas (táxis, carros, autocarros e outros veículos eléctricos ou a hidrogénio), bem como a necessária adaptação das redes de energia.

Já o apoio a projectos de investigação, inovação e digitalização contempla o apoio a projectos dessa natureza que estejam em linha com os objectivos de política do InvestEU.

Com estas linhas, o BPF cobre com garantias os pedidos de financiamento bancário que venham a ser apresentados pelos interessados na banca comercial, sem necessidade de disponibilização de fundos por parte de outros dotadores públicos ou de garantia de Estado: são financiadas por capital do BPF (aumentado com fundos PRR) e garantia InvestEU.

Governo português, Banco de Fomento e Comissão Europeia representados na assinatura do contrato de Garantia InvestEU, nesta terça-feira, em Bruxelas

Já a linha de garantias para PME, com os tais 2560 milhões, subdivide-se por sua vez em três áreas estratégicas.

Para apoiar projectos de investimento sustentável ficam reservados 1280 milhões de euros. As PME que queiram investir na redução da pegada carbónica e adoptar princípios da economia circular na sua actividade poderão pedir empréstimos com condições mais vantajosas, dado que a banca comercial verá estes créditos cobertos por garantias prestadas pelas Sociedades de Garantia Mútua, por sua vez contragarantidas pelo Fundo de Contragarantia Mútuo, gerido pelo BPF.

Na mesma lógica, as PME que precisem de dinheiro para investir noutras áreas, podem pedir financiamento ao abrigo da linha de garantia para investimento, cuja dotação é de 640 milhões de euros.

Igual montante de 640 milhões está também disponível para garantir pedidos de crédito para fundo de maneio de PME.

Os prazos destas operações variam por linha, sendo a mais alargada de 20 anos, para investimentos na mobilidade urbana.

Como referido, haverá também uma linha de crédito, exclusivamente dedicada a apoiar a construção ou melhoramento de infra-estruturas sociais como lares de idosos, alojamento estudantil e cuidados de saúde e de assistência social.

São 115 milhões de euros de financiamento, a distribuir sob empréstimo nos balcões da banca de retalho, sendo as operações de crédito co-financiadas pelo BPF (34,8%) e banca (65,2%). Nestas operações, o BPF beneficia de garantia do InvestEU, que cobre 50% do risco assumido pelo BPF. Os empréstimos podem assumir prazos até 25 anos.

O contrato para a criação destes instrumentos foi assinado na manhã desta terça-feira, na capital belga, com o comissário Paolo Gentiloni, a presidente do conselho de administração do BPF, Celeste Hagatong, e o ministro português da Economia, Pedro Reis.

O governante português defende que se trata de um acordo "muito substantivo", garantindo em declarações ao PÚBLICO que a sua execução é "uma prioridade"

“O acordo que foi assinado em Bruxelas é muito substantivo porque permitirá ao Banco Português de Fomento (BPF) disponibilizar acima de 3600 milhões de euros de financiamento às empresas, em particular às PME. Todas estas áreas permitirão alavancar a economia portuguesa para uma nova etapa de crescimento sustentável e mais vigoroso", sustenta.