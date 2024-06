Tenista Aryna Sabalenka ausente dos Jogos Olímpicos

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, terceira do ranking mundial, não vai participar nos Jogos Olímpicos Paris 2024, para "preservar a saúde" e melhor preparar a época em piso duro, disse a jogadora esta segunda-feira, à margem do torneio de Berlim.

"Com todos os problemas que tive nos últimos meses, devo cuidar da minha saúde. Prefiro fazer um pouco de repouso para estar segura de que estou fisicamente preparada para o piso duro", disse a tenista, que compete no WTA 500 da capital alemã.

A atleta prefere manter-se fora da competição olímpica de ténis, que vai decorrer, em Roland-Garros, de 27 de Julho a 4 de Agosto. Nas duas semanas seguintes estão programados torneios WTA de nível 1000 em Toronto e Ohio.

O torneio olímpico vai obrigar os jogadores a passar da relva de Wimbledon para a terra batida parisiense, antes de abordar a época norte-americana de piso duro do Open dos EUA.

Sabalenka, de 26 anos, fez o seu regresso aos courts esta semana, em Berlim, após ter perdido em Roland-Garros nos quartos-de-final, diminuída por problemas intestinais. "Foi a pior experiência em court que tive na minha vida. Já joguei doente, com lesões, mas quando se tem um problema de estômago e não se tem qualquer energia para os quartos-de-final de um Grand Slam é diferente. Foi uma experiência terrível", explicou a tenista depois da competição.

"Nesta fase da minha carreira, especialmente com todas as dificuldades com que me tenho debatido nos últimos meses, sinto que preciso de cuidar da minha saúde. É demasiado para o calendário. Acho que o meu corpo estava a pedir algum descanso", concluiu. Em Março passado a atleta também enlutou a morte de um ex-namorado.

Os Jogos Olímpicos de 2024 começam a 26 de Julho e terminam a 11 de Agosto.