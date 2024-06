Um pé em campo, um recorde na mão. Como ficou o portfólio de CR7

No jogo desta terça-feira frente à República Checa, Cristiano Ronaldo conseguiu sedimentar o seu lugar como um dos maiores recordistas do mundo.

O capitão da selecção nacional tornou-se, mal pisou o relvado em Leipzig, o único atleta a participar em seis fases finais do Europeu. O craque esteve presente nas edições de 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 e, agora, 2024.

CR7 já detinha o recorde de mais encontros jogados em fases finais e, neste jogo, aumentou-o. Ronaldo assinalou o seu 26.º jogo na competição e Pepe, em segundo lugar outrora partilhado com João Moutinho, o seu 20.º.

Ficou a faltar o golo. Não tendo marcado, Cristiano Ronaldo terá de esperar mais uns dias para tentar acrescentar mais algum aos 14 que já tem na lista. Para além de Platini, que terminou a carreira com nove golos marcados na competição, Antoine Griezmann, no activo, é o terceiro no ranking, com sete golos marcados.

Outro recorde de Cristiano Ronaldo que terá de esperar mais tempo para ser batido é o de ser o único jogador a marcar em seis fases finais do Europeu. Por enquanto, é o único a marcar em cinco. Por outro lado, também fica em stand by o registo de jogador mais velho de sempre a marcar no torneio, ultrapassando Ivica Vastic, que, pela Áustria, marcou um golo com 38 anos e 257 dias, em 2008.

O próximo jogo da selecção das “quinas” é no dia 22 de Junho contra a Turquia, às 17h. A última partida da fase de grupos é no dia 26, frente à Geórgia. Encontros em que Cristiano Ronaldo deverá ter novamente hipóteses para fazer história. Jogando neste último, faltarão apenas a Roménia e a Escócia para que Ronaldo tenha defrontado as 23 selecções do Euro 2024.