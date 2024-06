Os campeões que já não existem e os seus herdeiros

Já houve um tempo em que a fase final de um Europeu de futebol tinha apenas quatro selecções e em que, para se ser campeão, era preciso ganhar apenas dois jogos. E é deste tempo que foram campeãs duas selecções que já não existem, a União Soviética, no primeiro Euro, em 1960, e a Checoslováquia, campeã em 1976 com o penálti mais famoso do mundo.

É por aqui que vamos no segundo episódio d’ “O pé direito do Éder”, o podcast do PÚBLICO sobre o Euro 2024, e pelo que sobreviveu destas selecções até aos dias de hoje. Quais são os principais herdeiros futebolísticos destas grandes nações desportivas que desapareceram? Muitos deles estão a competir na Alemanha, um pela primeira vez, outros já como presença habitual nos grandes torneios.

