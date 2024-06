Camila Rebelo é campeã europeia dos 200 metros costas

A nadadora portuguesa Camila Rebelo sagrou-se nesta terça-feira, 18 de Junho, campeã da Europa. A atleta venceu a final dos 200 metros costas nos Europeus aquáticos, em Belgrado, com um tempo de 2.08,95 minutos, um novo recorde nacional.

Camila Rebelo, que tinha nadado a distância em 2.11,42 minutos nas eliminatórias e em 2.10,73 nas meias-finais, passou a liderar a prova nos últimos 50 metros e acabou com um novo máximo histórico, batendo um registo que já lhe pertencia (2.09,54).

"Eu não tenho palavras. Quando vim para aqui, a minha ambição seria passar a uma meia-final, uma final, porque não estou no meu pico de forma, aproveitar ao máximo o que é um campeonato europeu. Chegar aqui e fazer recorde nacional, fazer recorde pessoal, fazer abaixo do mínimo para os Jogos Olímpicos, ser campeã europeia, não tenho palavras", assumiu, visivelmente emocionada, em declarações à agência Lusa.

"Dá-me ainda mais vontade de trabalhar no que estou a fazer para chegar aos Jogos da melhor maneira possível", referiu. Em Paris 2024, Camila Rebelo sabe que "vai estar muito mais gente", mas assumiu que ficou ainda com mais vontade de "trabalhar para estar na melhor forma". A atleta é a única portuguesa com mínimos para os Jogos Olímpicos presente em Belgrado, uma opção que se revelou acertada.

"Mesmo que tivesse corrido mal, eu queria ter tentado competir em grandes provas. Acho que falta muitas vezes durante a época ter grandes competições. Aproveitar um Europeu, em ano que já teve Mundial, acho que foi bom", assumiu.

Depois de, em 2023, ter sido a quinta classificada nos Europeus na mesma distância, na qual tem marca de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, a portuguesa de 21 anos deixou para trás duas húngaras, com Dora Molnar (2.09,02) em segundo lugar e Eszter Szabo Feltothy (2.09,21) em terceiro.

Este é o melhor resultado de sempre de uma nadadora portuguesa em campeonatos da Europa de natação.