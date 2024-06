Quarta na TV: Bruxas, caloiras e a Havana de Leonardo Padura

CINEMA

As Bruxas de Eastwick

Hollywood, 21h30

Após três Mad Max feitos na sua terra natal (e o terceiro, Mad Max - Além da Cúpula do Trovão, passa às 23h20) e um segmento do filme de A Quinta Dimensão, o australiano George Miller filmou em 1987 esta adaptação do livro homónimo de John Updike. No centro estão Cher, Michelle Pfeiffer e Susan Sarandon, que fazem, respectivamente, de uma escultora, uma jornalista e uma professora de música de uma pequena cidade em Rhode Island que não sabem que são bruxas, mas acabam por formar um conventículo. É aí que começam a ser alvo da atenção de um homem misterioso, interpretado por Jack Nicholson, que as engravida todas. Uma comédia de fantasia que foi nomeada para melhor banda sonora – a cargo de John Williams – e melhor som.

A Caloira

TVCine Edition, 23h

Em 2021, Lauren Hadaway estreou-se na realização com este drama psicológico com uma veia existencialista. Passado no mundo do remo, centra-se numa estudante muito competitiva do primeiro ano da faculdade que decide, a todo o custo, entrar na equipa de remo de topo da faculdade. É uma obsessão que desenvolve a partir de um primeiro treino casual a que foi e acaba por consumi-la, psicológica e fisicamente. O filme é protagonizado por Isabelle Fuhrman, que se fez notar em Órfã, o filme de terror de Jaume-Collet-Serra de 2009. Foi nomeado para cinco dos mais importantes prémios dos Independent Spirit Awards.

SÉRIE

Professor T

Star Crime, 22h

Estreia da terceira temporada. Jasper Tempest é professor de criminologia na Universidade de Cambridge. É um génio com perturbação obsessivo-compulsiva que tem uma mãe-galinha e ajuda a polícia local a resolver crimes. Adaptada por Matt Baker e Malin-Sarah Gozin da série belga homónima, esta produção britânica arrancou em 2021. Esta época data deste ano e já há uma quarta a caminho.

Law & Order: Organized Crime

TVCine Emotion, 22h10

Estreia da quarta temporada. Neste spin-off de Lei & Ordem, mais especificamente de Lei & Ordem: Unidade Especial, Eliot Stabler (Chris Meloni) regressa à polícia de Nova Iorque após o homicídio da esposa. Em vez de trabalhar casos de vítimas de crimes sexuais, passa a detective no grupo de trabalho do crime organizado, isto para tentar encontrar os assassinos da esposa.

Nós Tivemos Sorte

Disney+, streaming

Estreia. Em 2017, foi editado o livro homónimo de Georgia Hunter, inspirado na história da sua própria família judia que foi separada ao início da II Guerra Mundial. Este ano, o livro deu uma série do serviço de streaming Hulu, escrita por Erica Lipez. Chega agora cá via Disney+. Segue a saga dos Kurc, judeus polacos que ao início estão protegidos, por serem bem-sucedidos, do anti-semitismo dos nazis. Mas isso não tarda em mudar.

CASA

Plantmania

Casa e Cozinha, 22h

Estreia. A nova aposta do Casa e Cozinha para as noites de semana transpõe o trabalho de Sofia Manuel, que fez sucesso no Instagram sob o nome @atripeirinha, para a televisão. A ideia é transformar, através de plantas, casas pouco animadas, adicionando-lhes um bocado de verde. São, ao todo, dez episódios de 25 minutos.

DOCUMENTÁRIOS

Barbie Negra

Netflix, streaming

Beulah Mae Mitchell, uma mulher negra que chegou à Mattel para testar brinquedos em 1955, perguntou um dia: “Porque é que não fazem uma Barbie que se pareça comigo”? A primeira Barbie negra chegou anos depois, em 1980, e agora a história é contada pela sobrinha de Mitchell, Lagueria Davis, que realiza este documentário para descobrir as origens dessa boneca através dos olhos da tia e de outras duas funcionárias negras da empresa.

Havana de Padura

RTP2, 22h50

Estreia. O escritor cubano Leonardo Padura (n.1955) é o anfitrião deste documentário co-autorado, entre outros, por ele e a historiadora e comentadora Raquel Varela, com realização de Tiago Abreu e Pedro Páscoa. É uma viagem pela sua cidade natal, Havana, e como as ruas e locais se relacionam com a sua vasta obra e vida.