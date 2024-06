Sismo de magnitude 3 na escala de Richter sentido em Grândola

Epicentro do sismo localizou-se a cerca de 12 quilómetros a su-sudoeste do município.

Foi sentido nesta terça-feira, por volta das 17h02, um sismo de magnitude 3 na escala de Richter, em Grândola, no distrito de Setúbal. A informação foi avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em comunicado.

De acordo com a informação do instituto de meteorologia, o epicentro do sismo localizou-se a cerca de 12 quilómetros a su-sudoeste do município.

O IPMA indicou, ainda, que ao longo do dia vai emitir nova informação sobre o evento sísmico, com informação actualizada.

A escala de Richter avalia a magnitude de um sismo através da medição da deslocação máxima ou amplitude dos traços dos sismógrafos. Para referência, os danos em prédios ocorrem acima dos 6 e um sismo de grau 2 é o mais leve que uma pessoa pode sentir.

A escala é logarítmica, o que significa que cada unidade representa um aumento de dez vezes a amplitude das ondas medidas.