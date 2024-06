Agência de investigação espanhola suspende colaboração com reitor da Universidade de Salamanca

O novo reitor da Universidade de Salamanca, Juan Manuel Corchado terá inflacionado durante vários anos o seu currículo científico com autocitações ou perfis científicos fraudulentos, o que levou o Ministério da Ciência, Inovação e Universidades espanhol a pedir uma investigação ao professor e cientista em Maio. Agora, a Agência Estatal de Investigação, o maior organismo público de financiamento de ciência em Espanha (equiparável à Fundação para a Ciência e a Tecnologia portuguesa), confirma ao diário espanhol El País que suspendeu a colaboração com Juan Manuel Corchado, que era um dos responsáveis pela avaliação que dita a distribuição de fundos públicos para a ciência.

As dúvidas sobre a integridade científica de Juan Manuel Corchado, formado em engenharia informática, foram levantadas ainda antes da eleição para a reitoria da Universidade de Salamanca – a que concorreu sozinho. O reitor foi empossado no final deste mês de Maio. O El País em Março e Abril publicou duas investigações jornalísticas em que mostra como o especialista em inteligência artificial tem empolado os seus números de publicações científicas – como as citações, uma das principais métricas utilizadas para avaliar o impacto de um cientista.

Um dos primeiros casos apresentados pelo jornal espanhol é um artigo publicado sobre covid-19, e cujo único autor é Juan Manuel Corchado, no qual escreve quatro parágrafos e inclui uma centena de citações a trabalhos seus que não estão relacionados com virologia ou saúde: há referências a estudos sobre petróleo, turismo, projecções financeiras ou mesmo sobre dióxido de carbono no oceano. A resposta do agora reitor é que estes eram exercícios para ensinar os alunos a escrever um estudo científico, embora nunca tenha explicitado que cursos eram e porque eram contabilizados para as suas citações.

Outro dos trabalhos, posteriormente eliminado por Juan Manuel Corchado, mas que se mantém online devido à plataforma britânica CORE, é um texto com um parágrafo único sobre cidades inteligentes em que se cita 227 vezes.

Existe ainda a criação de perfis científicos inventados que também contribuíram para aumentar o número de citações do reitor da Universidade de Salamanca. Juan Manuel Corchado afirma que não criou esses perfis falsos. “Foi uma pessoa que tivemos aqui e que fazia coisas muito estranhas. Basicamente empenhou-se em demonstrar que o ResearchGate [um repositório de publicações científicas] era uma rede que não funcionava”, disse ao El País. Ainda assim, o reitor assegurou que tinham apagado os perfis – mesmo não sendo os seus criadores. A resposta de Juan Manuel Corchado sobre como conseguiu apagar esses perfis sem ser o seu criador foi esta: “Bom, porque me dedico a cibersegurança.”

O ministério liderado por Diana Morant solicitou um relatório ao Comité Espanhol de Ética na Investigação a 3 de Maio, ainda antes da eleição para a reitoria da Universidade de Salamanca, que se realizou no dia 7 de Maio. Este comité é um órgão independente do Governo, formado por uma dúzia de especialistas em ética e integridade científica, tendo apenas poder consultivo.

O relatório foi publicado no final da semana passada, com a recomendação de que haja uma investigação aprofundada às acusações de que o reitor é alvo. “Este comité considera imprescindível e invevitável uma verificação exaustiva independente dos mesmos [actos de fraude] pelas instâncias competentes”, sintetiza nas recomendações.

Embora o nome de Juan Manuel Corchado nunca seja mencionado, uma das referências utilizadas por este órgão é precisamente uma publicação da Retraction Watch (organização norte-americana que investiga fraude científica) sobre o responsável máximo da Universidade de Salamanca. Neste domingo, Juan Manuel Corchado afirmou a sua disponibilidade para clarificar a situação junto deste comité, conforme refere numa curta entrevista ao jornal Gaceta de Salamanca.